Li Maltepeyê avahiyeke 7 qatî hilweşiya: Xebatên rizgarkirina kesên di bin kavilan de mane berdewam dikin

Sê qatên destpêkê ên avahiya 7 qatî ya li Kolana Dogu ya li Taxa Cevizliyê ya navçeya Maltepeyê, derdora saet di 05.40an de ji ber sedemeke ku hîn nehatiye diyarkirin hilweşiya. Ji bo cihê bûyerê gelek tîm hatin sewqkirin.
Dema di 3 qatên avahiyê de hilweşîn pêk hat, kesên di qatên jorîn de mabûn bi midaxeleya tîmên lêgerîn û rizgarkirinê hatin rizgarkirin. Li qatên jêrîn xebatên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam dikin. Ji beşa ku hilweşiyaye 2 kes derdora saet di 8.00an de hatin derxistin.
Daxuyaniya Walîtiyê
Walîtiya Stenbolê daxuyanî daye û weha gotiye: “Di saet 05.40ê roja Pêncşema 08.10.2026an de li Maltepeyê sê qatên destpêkê ên avahiya 7 qatî hilweşiya ye ku li Kolana Dogu ya Taxa Cevizliyê ye. Ji bo cihê bûyerê tîmên AFAD, agirkujî, tenduristî û ewlehiyê hatine sewqkirin.”
Daxuyaniya Dozgeriyê
Li gorî agahiyên ku ji çavkaniyên Wezareta Karên Navxweyî hatine wergirtin, ger hebe ji bo tespîtkirina wan xemsarî, qusûr û berpirsiyariya peywirdarên dewletê di pêvajoyên plansazî, çêkirin û nûjenkirina avahiya hilweşiyayî ya li Maltepeya Stenbolê de, 2 mufetişên mûlkî hatine peywirdarkirin.
Wezîr Çiftçi daxuyanî da
Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçi ku li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyaniyek da û diyar kir ku ew xebatên lêgerîn û rizgarkirinê berdewam dikin.Çiftçi weha got:
“Heta niha ji bin kavilan 5 welatiyên me bi saxî hatin derxistin û ji bo nexweşxaneyan hatin şandin. Her weha 10 welatiyên me yên di qatên jorîn ên avahiyê de ne bi awayekî ewle ew jî hatin derxistin. Bi 4 welatiyên me re ku tê nirxandin di bin kavilan de ne pêwendî hat danîn. Tê nirxandin ku dê bi tevahî 7 welatî di bin kavilan de bin. Ji bo ku bûyer bi hemû aliyên xwe ve bê ronîkirin, 2 mifetişên mûlkî yên ku me peywirdarkirine dest bi xebatan kirine. Ez ji welatiyên xwe yên birîndar re şîfaya lezgîn dixwazim û ji welatiyên me yên Maltepeyî re daxwaza derbasbûnê dikim.”
(FY/AY)