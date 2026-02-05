Li Krakowê bernameya Sêva Mêxekrêj ji bo Rojavayê li dar ket

Li bajarê Krakowê yê Polonyayê, li dora yek ji sembolên kevn ên çanda kurdî, çalakîyeka watedar a Sêva Mêxekrêj (sêva ku bi mêxekan tê xemilandin) hate lidarxistin.
Çalakî ji aliyê adminên koma Facebookê ya 'Kurds in Poland-Kurdên' li Polonyayê û xwedîyên kargeha Çilkezî Kofî ve, di 31ê Kanûna Paşîn a 2026an de hate organîzekirin.
Sêva Mêxekrêj, dîroka xwe nêzîkî 1500 salî heye û di çanda Kurdî de evîn, sedaqat û aştiyê nîşan dide. Çalakiya Sêva Mêxekrêj vê carê ji bo Rojavayê û tekoşîna aştîyê ya Kurdan pêk hat. Çalakîyê bi danasîna dîrokî, çandî û wateya vê objeya taybet, ku hem sembola evînê û hem jî aştiyê ye, dest pê kir.
Kontenjana vê çalakîyê bi 20 kesan hatibû sînordarkirin, bi beşdariya Kurdên ji Bakur, Başûr û Rojhilatê û her weha beşdarên Polonyayî û Kanadayî pêk hat. Beşdarvanan sêv bi mêxekan yeko yeko xemilandin û her mêxekek wek nîşane ji bo aştiyê, hevgirî û hêviya azadiyê li sêvê zêde kirin.
Di axaftinên ku di çalakiyê de hatin kirin de, bal lê hate kişandin ku Sêva Mêxekrêj ne tenê hunera destan e; zimanekî bêdeng e ku evîn û aştiyê vedibêje. Sêvên ku hatin amadekirin, wek sembola piştgirîya aştîyê ji bo Rojavayê hatin diyarîkirin.
Ev çalakîya ku armanca wê zindî girtina bîra çandî û derbaskirina peyama aştîyê derveyî sînoranan bû, bi hêviya hevpar a beşdarvanan ya “aştiyê” bi dawî bû.
“Sêva Mêxekrêj”
“Sêva Mêxekrêj, sêveke xwaziye ye. Piştî ku bi mêxan (qerenfîlan) tê xemilandin ji sed salan zêdetir wekî xwe dimîne, bêhn û rahiya xwe distêre. Sêva mêxekrêj kevneşopiyeke kevn a Kurdan e. Hêmayeke evînî û aşitîperwer dihewîne.
“* Ev berhem ji aliyê Desteya Tûrîzm a Giştî ya Hikumeta Herêmî ya Kurdistanê ve bi awayekî fermî wekî sembol û diyariya Kurdî hatiye destnîşankirin.
“* Seywan Saediyan 15 sal e li ser vê projeyê dixebite û linavçûnê rizgar kiriye û niha ji bo netewî û navnetewîbûna wê xebatên xwe didomîne.”
