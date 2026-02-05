TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 05.02.2026 15:17 5 Sibat 2026 15:17
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.02.2026 15:39 5 Sibat 2026 15:39
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Krakowê bernameya Sêva Mêxekrêj ji bo Rojavayê li dar ket

"Sêva Mêxekrêj ne tenê hunera destan e; zimanekî bêdeng e ku evîn û aştiyê vedibêje. Sêvên ku hatin amadekirin, wek sembola piştgirîya aştîyê ji bo Rojavayê hatin diyarîkirin.

Vahdet Uçar

Vahdet Uçar

Vahdet Uçar

Dîmenê mezin bike
Li Krakowê bernameya Sêva Mêxekrêj ji bo Rojavayê li dar ket

Li bajarê Krakowê yê Polonyayê, li dora yek ji sembolên kevn ên çanda kurdî, çalakîyeka watedar a Sêva Mêxekrêj (sêva ku bi mêxekan tê xemilandin) hate lidarxistin.

Çalakî ji aliyê adminên koma Facebookê ya 'Kurds in Poland-Kurdên' li Polonyayê û xwedîyên kargeha Çilkezî Kofî ve, di 31ê Kanûna Paşîn a 2026an de hate organîzekirin.

Sêva Mêxekrêj, dîroka xwe nêzîkî 1500 salî heye û di çanda Kurdî de evîn, sedaqat û aştiyê nîşan dide. Çalakiya Sêva Mêxekrêj vê carê ji bo Rojavayê û tekoşîna aştîyê ya Kurdan pêk hat. Çalakîyê bi danasîna dîrokî, çandî û wateya vê objeya taybet, ku hem sembola evînê û hem jî aştiyê ye, dest pê kir.

Kontenjana vê çalakîyê bi 20 kesan hatibû sînordarkirin, bi beşdariya Kurdên ji Bakur, Başûr û Rojhilatê û her weha beşdarên Polonyayî û Kanadayî pêk hat. Beşdarvanan sêv bi mêxekan yeko yeko xemilandin û her mêxekek wek nîşane ji bo aştiyê, hevgirî û hêviya azadiyê li sêvê zêde kirin.

Di axaftinên ku di çalakiyê de hatin kirin de, bal lê hate kişandin ku Sêva Mêxekrêj ne tenê hunera destan e; zimanekî bêdeng e ku evîn û aştiyê vedibêje. Sêvên ku hatin amadekirin, wek sembola piştgirîya aştîyê ji bo Rojavayê hatin diyarîkirin.

Ev çalakîya ku armanca wê zindî girtina bîra çandî û derbaskirina peyama aştîyê derveyî sînoranan bû, bi hêviya hevpar a beşdarvanan ya “aştiyê” bi dawî bû.

“Sêva Mêxekrêj”

“Sêva Mêxekrêj, sêveke xwaziye ye. Piştî ku bi mêxan (qerenfîlan) tê xemilandin ji sed salan zêdetir wekî xwe dimîne, bêhn û rahiya xwe distêre. Sêva mêxekrêj kevneşopiyeke kevn a Kurdan e. Hêmayeke evînî û aşitîperwer dihewîne.

“* Ev berhem ji aliyê Desteya Tûrîzm a Giştî ya Hikumeta Herêmî ya Kurdistanê ve bi awayekî fermî wekî sembol û diyariya Kurdî hatiye destnîşankirin.

“* Seywan Saediyan 15 sal e li ser vê projeyê dixebite û linavçûnê rizgar kiriye û niha ji bo netewî û navnetewîbûna wê xebatên xwe didomîne.”

(VU/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Sêva Mêxekrêj Rojava
Vahdet Uçar
Vahdet Uçar
[email protected] Hemû Nivîsên wî/wê

bia/kurdî Ağustos ayı stajeri. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı öğrencisi. 2019  Kürtçe Habercilik ve Çeviri Atölye katılımcısı.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
VAHDET UÇARÊ JI POLONYAYÊ NIVÎSÎYE
Li Polonyayê Şeva Piştgirîya Kurdan hat pêkanîn
21 Mijdar 2019
Li Polonyayê Şeva Piştgirîya Kurdan hat pêkanîn
Şanoya Bajêr a Amedê bernameya xwe ya meha Sibatê diyar kir
29 Çile 2019
Şanoya Bajêr a Amedê bernameya xwe ya meha Sibatê diyar kir
AtolyeBIAyê "Atolyeya Rojnamegeriya Kurdî û Wergerandina Nûçeyan" pêk anî
3 Îlon 2018
AtolyeBIAyê "Atolyeya Rojnamegeriya Kurdî û Wergerandina Nûçeyan" pêk anî
“Rizgarkirina Hiş Ji Metîngerîyê" bi zimanê kurdî ye!
27 Tebax 2018
“Rizgarkirina Hiş Ji Metîngerîyê" bi zimanê kurdî ye!
Biçe serûpelê