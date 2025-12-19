TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.12.2025 17:50 19 Kanûn 2025 17:50
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.12.2025 17:52 19 Kanûn 2025 17:52
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Kocaeliyê dronek ket xwarê

Têkildarî balafira bêmirov a ku hin beşên wê şikestine, lêpirsîn hate destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li bejahiya Kocaeliyê balafireke bêmirov (IHA) ket xwarê.

Li gorî nûçeya Rojnameya Çağdaş Kocaeliyê, welatî li bejahiya taxa Çubuklubalaya navçeyê İHAyê dibîne ku ketiye xwarê û piştre rayedaran ji rewşê agahdar dikin.

Piştî agahdarkirinê tîmên cendirmeyan diçin herêma bûyerê.

Têkildarî balafira bêmirov a ku hin beşên wê şikestine, lêpirsîn hate destpêkirin.

Di 15ê Kanûnê Pêşîn de, ji qada hewayî ya Deryaya Reş İHAyek ketibû Tirkiyeyê. Piştre İHA ji aliyê F-16a Hêzên Çekdar ên Tirki (TSK) ve hate xistin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
dron balafira bêmirov Kocaelî
