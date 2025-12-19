Li Kocaeliyê dronek ket xwarê

Li bejahiya Kocaeliyê balafireke bêmirov (IHA) ket xwarê.
Li gorî nûçeya Rojnameya Çağdaş Kocaeliyê, welatî li bejahiya taxa Çubuklubalaya navçeyê İHAyê dibîne ku ketiye xwarê û piştre rayedaran ji rewşê agahdar dikin.
Piştî agahdarkirinê tîmên cendirmeyan diçin herêma bûyerê.
Têkildarî balafira bêmirov a ku hin beşên wê şikestine, lêpirsîn hate destpêkirin.
Di 15ê Kanûnê Pêşîn de, ji qada hewayî ya Deryaya Reş İHAyek ketibû Tirkiyeyê. Piştre İHA ji aliyê F-16a Hêzên Çekdar ên Tirki (TSK) ve hate xistin.
(TY/AY)