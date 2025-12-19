TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 19.12.2025 10:07 19 Kanûn 2025 10:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.12.2025 10:11 19 Kanûn 2025 10:11
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Kazakistanê qanûna ku LGBTÎ+yan hedef digire, hat pejirandin

Qanûn, xuyabûna LGBTÎ+yan ya di medya û qadên giştî de wekî "propagandayê" pênase dike û rê li ber qedexekirinê vedike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Kazakistanê qanûna ku LGBTÎ+yan hedef digire, hat pejirandin
Fotograf: Canva

Parlamentoya Kazakistanê pêşnûmeyek pejirand ku LGBTÎ+yan weke hedef nîşan dide û xûyabûna wan a di medya û qadên giştî de sînordar ango qedexe dike.

Rêziknameya li Senatoyê hatiye niqaşkirin a "Derbarê Sînordarkirina Belavkirina Naverokên Neqanûnî de", hin naverokan bi awayekî ne zelal û weke "arasteya meylên zayendî yên ne-kevneşop in" pênase dike. Her weha rêzikname belavbûna van naverokan qedexe dike.

Bi pejirandina qanûnê re, rê li ber wê yekê tê vekirin ku şêwazê derbirînên aştiyane û xûyabûna li ser medya, hilberîna hunerî û qadên giştî werin cezakirin.

bi qasî 10 rojan desteserkirin

Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Cîgirê Wezîrê Çand û Enformasyonê Yevgeni Kochetov diyar kir ku rêzikname dê li ser gilîkirinê were pêkanîn. Di binpêkirina yekem de dê cezayê pereye were birîn, ger binpêkirin dûbare bibe dê cezayên pere yên giran were birîn ango bi qasî 10 rojan desteserkirî bimîne.

Lêbelê, Cîgirê Wezîrê Dadê Botagoz Jakselekova parastina qanûnê kir, û îdia kir ku qanûn ne li dijî peymanên navneteweyî ye û nasnameya LGBTÎ+yan wekî sûc nayê hesibandin.

Her weha ger di çarçoveya perspektîfa mafên mirovan de were nirxandin , Qanûn, xuyabûna LGBTÎ+yan ya di medya û qadên giştî de wekî "propagandayê" pênase dike û rê li ber qedexekirinê vedike.

Qanûn ji bo pejirandinê ji Serokkomar re hatiye şandin da ku bikeve meriyetê.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
lgbtî LGBTİ + kazakistan mafên LGBTIyan
