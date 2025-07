Li Îzmîrê li dijî CHPê operasyon pêk hat: Tunç Soyer û gelek kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna gendeltiyê de ku serdozgeriya Komarî ya Îzmîrê birêve dibe, di saetên sibehê de li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Îzmîrê operasyonek pêk hat.

Di çarçoveya operasyonê de gelek kes hatin desteserkirin ku di nav wan de Şaredarê Bajarê Mezin ê Îzmîrê yê CHPê yê berê Tunç Soyer jî heye. Hat ragihandin ku Serokê Bajarê Îzmîrê yê CHPê Şenol Aslanoglu jî di nav kesên hatine desteserkirin de ye.

Alîkarê Serokê Giştî yê CHPyê Murat Bakan jî li ser Xê derbarê operasyonê de wiha got:

"Em îro jî bi operasyoneke berbangê hişyar bûn. Li Îzmîrê, şaredarê me yê berê yê Bajarê Mezin ê Îzmîrê Tunç Soyer, burokratên payebilind ên wê demê û serokê me yê Îzmîrê Şenol Aslanoglu berbangê hatin desteserkirin.

Em bi pêvajoyeke mîna ya Stenbolê re rû birû ne. Dema mirov li navên kesên ku hatine desteserkirin dinêre, tê dîtin ku îdiayên derbarê wan de, ew mijar in ku demeke dirêj e di raya giştî de tên axaftin, gelek caran hatine eşkerekirin lêpirsîn li ser wan hatiye kirin an jî di qada siyasî de hatine nîqaşkirin.

Gumana revê tune ye. Navnîşanên van kesan diyar in, ew kes in ku her roj li ber çavê gel in. Eger ji bo îfadeyê gazî wan bihata kirin, helbet dê biçûna."

Derbarê operasyonê de hîn ji aliyê dezgehên fermî ve daxuyaniyeke berfireh nehatiye dayîn.

