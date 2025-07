Li Iraqê agir bi navendeke kirîn û firotinê ket: Herî kêm 50 kes mirin

Di şewata ku li navenda kirîn û firotinê ya li bajarê Kutê ku li başûrê Iraqê ye, derket de gelek kes mirin.

Li gorî daxuyaniya Waliyê Kutê Mihemed Cemîl Meyyahî, di şewata ku li navenda kirînê ya bi navê "Hîpermarket" derket de herî kêm 50 kesan jiyana xwe ji dest dan. Piştî şewatê li herêmê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê dest pê kir û metirsî heye ku hejmara miriyan zêde bibe.

Walî Meyyahî ji ajansa nûçeyan a fermî ya Iraqê INAyê re gotiye ku ji bo sedema şewatê lêpirsîn berdewam dike û dê di nav 48 saetan de ji raya giştî re were eşkerekirin. Her çend sedema şewatê ne diyar be jî, dê li dijî xwediyê navenda kirînê doz were vekirin.

Meyahî her wiha ragihand ku piştî trajediyê li bajêr sê roj şîn hatiye ragihandin.

