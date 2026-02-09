Li Îranê Serokê Eniya Reformê Azer Mansurî hate desteserkirin

Artêşa Muhafizên Şoreşê ya Îranê, Serokê Eniya Reformê Azer Mansurî desteser kir.
Li gorî nûçeya di çapemeniya Îranê de hatiye parvekirin; rayedaran bi tohmeta “helwesta li dijî destûra bingehîn” derbarê Mansurî de lêpirsîn daye destpêkirin û di vê çarçoveyê de hatiye desteserkirin.
Artêşa Muhafizên Şoreşê, Serokê Komîteya Siyasî ya Eniya Reformê Îbrahîm Asgerzade û ji endamên esil ê eniyê Muhsen Emînzade jî ji heman dosyayê desteser kir.
Rayedaran, îdiaya “xebatên li dijî destûra bingehîn û propagandaya dijmin” weke hinceta binçavkirinê nîşan dan.
Azer Mansurî, piştî îstîfaya lîderê Eniya Reformê Behzad Nebevî bûbû serokê giştî yê eniyê.
(EMK/AY)