TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 26 Mijdar 2025 12:43
 ~ Nûkirina Dawî: 26 Mijdar 2025 12:50
2 xulek Xwendin

Lî Îranê di salekê de 110 jin hatine qetilkirin

Rêxistina Herana ragihand ku ji 25ê Mijdara 2024an heta 25ê Mijdara 2025’an, li Îranê 110 jin hatine qetilkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Lî Îranê di salekê de 110 jin hatine qetilkirin
Fotograf: Jin Dergi

Rêxistina Mafê Mirovan a Herana bi raporekê ragihand ku di nava salekê de ji 25’ê Mijdara 2024’an heta 25’ê Mijdara 2025’an li Îranê herî kêm 110 jin hatine qetilkirin.

Herana diyar kir ku ev hejmar ya ku hatine piştrastkirinin, rêjeya rastî ya tundî û qetilkirina jinan li welat ji vê gelek zêdetir.

Di heman demê de Herana 181 raporên belgekirî tomarkiriye ku 320 ji wan binpêkirinên mafên jinan bûn. Li gorî rêxistinê, tevî ku ev hejmar tenê beşek ji rewşa rastî be jî, ew ‘bi zelalî asta tundiya kujer’ a li dijî jinan nîşan dide.

Rêxistina Mafên Mirovan a Îranê: Li Îranê her roj 6 kes tên darvekirin
Rêxistina Mafên Mirovan a Îranê: Li Îranê her roj 6 kes tên darvekirin
27 Çile 2025

Ji bilî qetla jinan, Herana herî kêm 93 rewşên tundiya dijwar a li dijî jinan li Îranê tomar kiriye ku 63 rewşên tecawiz û êrişa cinsî, 11 rewşên lêdan, 9 rewşên tundiya nav malê, rewşek xweşewitandinê û rewşek xwekuştinê hatiye qeydkirin.

Rêxistina Herana da zanîn ku ji ber kevneşopiya civakê, zexta malbatî û nebûna rêkarek bi ewle ji bo ragihandina tundiya li Îranê, piraniya tundî û êrişên beramberî jinan nayên tomar kirin.

Li seranserî cîhanê 520 kesan ji Îranê xwest ku cezayên îdamê rawestîne
Li seranserî cîhanê 520 kesan ji Îranê xwest ku cezayên îdamê rawestîne
22 Cotmeh 2025

(AY)

*Çavkanî: Jinnews

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Îran kuştina jinan 25ê Çiriya Paşiyê Roja Têkoşîna Li Dijî Tundkariya Li Ser Jinan LGBT
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê