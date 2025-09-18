TÜRKÇE ENGLISH
MAF
Dîroka Weşanê: 18 Îlon 2025 08:41
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Îlon 2025 08:51
2 xulek Xwendin

Li Îranê di 3 salan de 2 hezar û 910 kes hatine darve kirin

Ji darvekiriyan 83 jê jin, 37 girtiyên siyasî û 14 jî xwepêşander bûn. Hat diyarkirin ku 4 kesên temenê wan di bin 18 saliyê de jî hatine darvekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Serokê Rêxistina Mafên Mirovan a Îranê Mehmûd Emîrî Muqedem da zanîn ku di nava 3 salan de li Îran û rojhilatê 2 hezar û 910 kes hatine darvekirin.

Rêveberê Rêxistina Mafên Mirovan a Îranê Mehmûd Emîrî Muqedem, bi boneya sêyemîn salvegera qetilkirina Jîna Emînî û destpêkirina serhildana “Jin, Jiyan, Azadî” amarên darvekirinê yên ji sala 2022an ve parve kir.

83 jin darve kirine

Muqedem, da zanîn ku ji 26ê Îlona 2022an ve 2 hezar û 910 kes li Îran û rojhilatê  hatine darvekirin. Ji darvekiriyan 83 jê jin, 37 girtiyên siyasî û 14 jî xwepêşander bûn. Hat diyarkirin ku 4 kesên temenê wan di bin 18 saliyê de jî hatine darvekirin.

68 zarok hatin qetilkirin

Li gorî daneyan, di xwepêşandanên sala 2022an de 551 kes hatin kuştin ku ji wan 68 jê zarok bûn, gelek kes jî ji ber gulebarana rasterast a hêzên Îranê kor bûn û ji bo bêdengkirinê piranî jî jin hatine hedefgirtin. Hat gotin ku tenê di dema xwepêşandanên “Jin, Jiyan, Azadî” yên li bajarê Zahîdan ê Îranê de zêdetirî 104 kes hatine qetilkirin ku ji wan 14 jê zarok û 4 jî jin in.

Bang

Her wiha hat destnîşankirin ku zêdebûna darvekirinan a piştî qetilkirina Jîna Emînî, bi armanca belavkirina tirsa di nava civakê de û bêdengkirina siyasî û rêgirtina li xwepêşandana ye. Hat gotin ku piraniya girtiyên ku cezayê darvekirinê lê hatine birîn, rûbirûyê îşkence û nêzîkatiyên xirab tên û ji dadgehkirina dadperwerane bêpar tên hiştin. Hat xwestin ku ev ceza ji aliyê Neteweyên Yekbûyî (NY) ve were lêkolînkirin.

Xwepêşandanên 2022an

"Polîsên exlaqparêz" di 13ê Îlonê de Jîna Mahsa Amînî desteser kiribû. Li qereqolê ji ber kiryarên xirab, tenduristiya Jîna Mahsa Amîniyê nebaş bûbû. Amînî di 16ê Îlonê de miribû. Piştî mirina wê li seranserê Îranê, xwenîşandan dest pê kiribûn.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rejîma Îranê darvekirin îdam Saziya Mafên Mirovan a Îranê Rojhilatê
