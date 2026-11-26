Di çarçoveya çalakiyên 25ê Mijdarê, Roja Têkoşîna li Dijî Tundiya li Ser Jinan de, Tora 8ê Adarê û Hevpeymaniya Jinên Kurdistanê li ber Parka Baxê Giştî ya Silêmaniyê bi dirûşma “Bêdeng Nebin, bi Me re Bin” daxuyaniyeke çapemeniyê da û li dijî kuştin û xweşewitandina jinan kampanyayek da destpêkirin.
Endama Komîteya Amadekar a Kampanyaya li Dijî Kuştin û Xweşewitandina Jinan Şede Beşîr di daxuyaniyê de axivî û wiha got:
“Zêdebûna kuştin û tundiya sîstematîk a li dijî jinan a bi hinceta ‘namûs’ û kontrolê, encama nêrîneke muhafizekar û mêrsalar e. Berpirsên sereke yên vê rewşê çanda newekhev, minber, qanûn û dadgeh in ku tundiyê teşwîq dikin û sûcdaran bê ceza dihêlin.”
Şede Beşîr di berdewamiya axaftina xwe de bal kişand ser daneyên tundiya li ser jinan û wiha pê de çû:
“Li gorî daneyên nefermî yên Tora 8ê Adarê, li Herêma Kurdistanê di sala 2024an de 48 û di sala 2025an de jî 69 jin hatin qetilkirin. Ji destpêka sala 2026’an vir ve jî 57 jin hatin qetilkirin û 3 jinan jî xwe kuşt. Ev rewş ji bo nirxandina rast a vê diyardeyê,tedbîrên lezgîn û peydakirina daneyên fermî ferz dike.”
Şede Beşîrê daxwazên sereke yên kampanyayê jî bi vî awayî rêz kirin:
“1. Tomarkirina dozên qetilkirina jinan.
2. Nirxandina qanûnan (rewşa kesî, têkoşîna li dijî tundiya navmalî, cezakirin û bicîhanîna qanûnên Iraqê).
3. Cezakirina sûcdaran a bê cudakarî.
4. Avakirina dadgeheke taybet ji bo dozên qetilkirina jinan.
5. Dabînkirina cihên ewle û alîkariya hiqûqî ji bo jinên ku rastî gefan tên.
6. Perwerdekirina saziyan û dayîna perwerdehiya taybet ji bo polîs û dadweran.
7.Redkirina hemû hincetên namûs, kevneşopî an jî olî.
8. Beşdariya medyayê, saziyên perwerdehiyê û civaka sivîl.”
Her wiha Berpirsa Rêxistina Azadbûnê û Endama Tora 8ê Adarê Geşe Dara Hefîd jî axivî û got:
“Em kampanyayeke îmzeyan didin destpêkirin. Em ê daxwaznameyeke fermî ya Tora 8’ê Adarê û Hevpeymaniya Jinên Kurdistanê pêşkêşî desthilatdarên Herêma Kurdistanê, aliyên navneteweyî û raya giştî bikin.”
Geşe Dara Hefîd di dawiya axaftina xwe de destnîşan kir ku ew daxwaza pêkanîna bêalî ya qanûnê, cezakirina demildest a sûcdaran, redkirina hincetên ‘namûsê’, dabînkirina stargeh û parastinê ji bo jinên di bin gefê de, hesabpirsîna ji paşguhkariya saziyan û hişyarkirina civakê dikin û li ser vî bingehî bang li welatiyan kir ku daxwaznameyê îmze bikin.
(AEK/AY)