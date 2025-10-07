Li Helebê Hêzên Şamê taxên Kurdan dorpêç kirin e

Roja Duşemê piştî teqîneke bihêz li Mizgefta Tariq ibn Ziyad li taxa Eşrefiyê ya Helebê, hêzên rejîmê ketin û derketina taxê girtin û ji ber vê yekê di navbera gel û leşkeran de rageşî derket.
Çavkaniyên ji Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) destnîşan kirin ku teqîna ku sedema wê hîn nayê zanîn, dibe ku ji ber gelek sedeman be.
Hat îdiakirin ku teqînê zirar daye Nexweşxaneya Osman a li taxê jî, lê "ti qurbanî nehatine ragihandin.
Pevçûn li rojhilatê Helebê didome
Li gorî Syrian Observerê, di 6ê Cotmehê de li eniya Deyr el-Hefarê ku li rojhilatê Helebê ye di navbera hêzên hikûmeta Sûriyeyê (Wezareta Parastinê) û HSDê de pevçûn derketin. Hatiye îdiakirin ku HSDê gundên Himeymim û El-Keytayê bombebaran kirin û hêzên hikûmetê jî bersiv dan.
Rojnameya El Erebiyê jî ragihand ku li Helebê di navbera "hêzên Kurd" û hêzên hikûmeta Sûriyeyê de pevçûnên tund derketin.
Çavkaniyên cuda radigihînin ku di pevçûnan de herî kêm endamek ji hêzên hikûmeta Sûriyeyê hatiye kuştin.
Li gorî nûçeya ANFê Hêzên Sûriya Demokratîk (QSD) der barê bûyerên li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê yên Helebê diqewimin daxuyanî da.
QSD’ê îdiayên dibêjin hêzên li Helebê hin noqte hedef girtine derewand.
Daxuyaniya QSD’ê wiha ye:
"Bûyerên li Helebê diqewimin, provokasyonên komên hikûmeta veguhêz û hewlên wan ên derbasbûna bi tankan e.
Îdiayên hin medyayan ên ku QSDˊê bendên kontrolê yên çekdarên hikumeta Şamê li derdora taxên Eşrefiyê û Şêxmeqsûdê yên bajarê Helebê hedef digirin, derew in.
Em diyar dikin ku ev îdia ne rast in. Ji dema vekişînê ya li gorî rêkeftina 1ˊê Nîsanê ve, hêzên me li wê herêmê tune ne.
Komên hikumeta Şamê êrişî sivîlên li taxên Eşrefiyê û Şêxmeqsûdê dikin. Komên hikumet ambargoyeke giran daniye, alîkar û madeyên tibî qut kiriye, gelek welatî revandine û rojane li dijî şêniyan li ser bendên kontrolê û derdora her du taxan tehrîkê dikin. Di vê dawiyê de jî komên axê li derdora her du taxan danîn û ambargo daniye.
Bi rageşiyeke xeternak, ew kom hewl didin bi tank û panzeran derbasî her du taxan bibin, bi hawin û dronan êriş dikin. Di encamê de sivîl bûn qurban û zirarên madî bi mal û milkên welatiyan bûn.
Van binpêkirinan hişt ku şênî nerazîbûna xwe nîşan bidin û parastina xwe li kêlek Hêzên Ewlekariya Hundirîn ên her du taxan bikin.
Hikumeta Şamê berpirsa ambargoyê û binpêkirinên li dijî sivîlan û rageşiya xeternak a dawî ye. Ev rageşî zehmetiyên şêniyan zêde dike û gefan li îstîqrara herêmê dixwin, li kêlek wê jî rêzê ji jiyana welatiyan û rûmeta wan re nagire. "
Hêzên ewlehiyê tax dorpêç kirine
Li gorî SOHRê, piştî teqînê, hêzên serbi hikûmeta Şamê ketin û derketinên taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê girtin û ev yek bû sedem ku xelkê herêmê li dijî van tedbîran nerazîbûn nîşan bidin.
Hêzên hikûmetê çekên giran û dronên kamîkaze bi kar tînin.
Hêzên serbi Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê bi çekên giran û navîn û her weha bi dronên kamîkazê êrîşî deverên cuda yên her du taxan kirin. Hatiye ragihandin ku qurbanî û zirarên madî yên girîng çêbûne.
Li gorî çavkaniyên SOHRê, torên înternet û telekomunîkasyonê li Şêx Meqsûdê ji ber top û pevçûnên berdewam bi tevahî qut bûne.
Hêzên Ewlekariya Hundirîn: Bersiva êrîşan hate dayin
Hêzên Ewlekariya Hundirîn(Serbi Rêvebiriya Xweser e) ên Taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê daxuyand ku bersiva êrîşan hate dayin, êrîşên hêzên hikûmeta veguhêz têk birin û li hin aliyan şerekî giran heye.
Hêzên Ewlekariya Navxweyî ên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê der barê êrîşên hêzên hikûmeta veguhêz de daxuyanî da.
Li gorî nûçeya ANHAyê di daxuyaniyê de hate gotin ku hêzên hikûmeta veguhêz ên Sûriyeyê ji aliyên Cela, benda Cizîrê û nêzî nexweşxaneya Yewnanî êrîşî taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê kirin. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku bersiva êrîşan hate dayîn û êrîş hatin têkbirin.
Di dewama daxuyaniyê de hate diyarkirin ku li derdora çerxerêya Leyremûn û çerxerêya Şîhan jî êriş têne kirin û hate gotin, Hêzên Ewlekariya Hundirîn berisva êrişan didin û heya vê kêliyê şer rû dide.
Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku êrîş wê rewşa ewlehiyê xirabtir bike.
Rêveberiya Xweser êrîş şermezar kir
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê der barê êrişên dijî gelê Şêxmeqsûd û Eşrefiyê yên Helebê de li ser malpera xwe ya fermî daxuyaniyek nivîskî weşand.
Di daxuyaniyê de wiha hate gotin:
"Em Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê destpêkê êrişa komên girêdayî hikumeta veguhêz a Sûriyeyê li dijî taxên Şêxmeqsûdê û Eşrefiyê şermezar dikin. Ev êriş binpêkirina aşkera li dijî mafên gelê Efrînê yê ku bi darê zorê ji warê xwe koçber bûye û îro bi destê komên girêdayî hikumetê rastî cureyên tund ên zulmê tê.
Êrişên dijî Şêxmeqsûd û Eşrefiyê berdewama kiryarên nijadperestî û bicihanîna siyaseta parçebûnê ya ku hikumeta veguhêz pêk tîne ye. Aşkera ye ku wê ders ji bûyerên li peravê û Siwêdayê negirtine. Heman hişmendî û heman fikra desthilat e û ev wê Sûriyeyê ber bi karesat û wêraniyeke bêveger ve bibe. Ji lew re em bang li tevahî Sûriyeyiyên azadîxwaz û welatparêzan dikin piştgiriyê bidin gelê me yê li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê. Her wiha em bang li hêzên demokratîk ên Sûriyeyê, rêxistinên navneteweyî û cıvata navneteweyî dikin ku siyaseta ku hikumeta veguhêz a Sûriyeyê pêk tîne bi dawî bikin.
Tiştê îro rû dide piştrast dike ku tu cidiyet ji bo dîtina çareseriyeke berfireh a dozên niştîmanî yên girêk nîn in û tê aşkerakirin ku hin alî li şûna diyaloga avaker û xebata hevbeş a ji bo avakirina Sûriyeyeke demokratîk a pirrengî ku têra hemûyan dike, şertgirê zimanê çekê û pevçûnên navxweyî ne.
Em Rêveberiya Xweseriya Demokratîk, di demekê de van êrişan bi tundî şermezar dikin, aliyên êrişan pêk tînin berpirsên karesatên mirovî û siyasî dibînin. Em bang li keç û xortên gelê xwe yê li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dikin ku helwestên xwe yên neteweyî û mirovî nîşan bidin û li kêlek xwişk û birayên xwe yên li Şêxmeqsûd û Eşrefiyê bisekinin, piştgiriyê bidin berxwedana wan a rewa li hember van êrişan.
Em bang li gelê Sûriyeyê bi tevahî pêkhateyên wê dikin ku li hember her kesê hewl dide di nava gelê yek welatî de fitneyan derxin bisekinin û nehêlin ji nû ve trajediya berê pêk were.
Em diyar dikin ku rêya aştî û çareseriya demokratîk rêbaza yekane ya bidawîkirina krîza Sûriyeyê ye û hedefgirtina sivîlan û herêmên ewle ji bilî wêraniyeke zêde tiştekî bi xwe re nayne."
