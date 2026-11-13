Li HABAŞê mudaxeleyî karkeran kirin: Gelek karker hatin desteserkirin

Li Kargeha Hesin û Pola ya HABAŞê ya li navçeya Alîagaya Îzmîrê ku di teqîna 9ê Mijdarê de 19 karkeran jiyana xwe ji dest dabû, mudaxeleyî karkerên ku şertên xebatê û qedexeya telefona desta protesto dikirin, hat kirin.
Li gorî nûçeya ku îro (13ê Mijdar) hatiye weşandin, karkerên ku li ber kargehê çalakî li dar dixistin, bi lêdanê hatin desteserkirin.
Li dijî qedexeya telefonê neketin kargehê
Piştî teqîna ku li kargehê bû sedema mirina 19 karkeran, ji bo karkeran qedexeya ketina tesîsê ya bi telefona desta hat anîn.
Di agahdariya ku li ber deriyê kargehê hatiye daliqandin de, hat diyarkirin ku bi fermana Serokê Lijneya Rêveber a HABAŞê Mehmet Ruştu Başaran, mecbûrî ye ku xebatkar telefonên xwe radestî peywirdarên ewlehiyê bikin.
Hat ragihandin ku karkerên telefonên xwe radest nekin dê di turnîkeyan re neyên derbaskirin.
Karkerên vardiya şev û sibehê yên ku li hember biryarê bertek nîşan dan, neketin kargehê û li ber deriyê ketinê dest bi sekinandinê kirin.
Karkeran dirûşmeyên “Rêveberî îstifa” û “Turk Metal îstifa” berz kirin. Ajokarên kamyonan jî bi lêdana kornayan piştgirî dan karkerên ku li ser rêya ketin û derketina kargehê kom bûbûn.
Karker: Heta kavil neyên rakirin em naxwazin bixebitin
Karkeran diyar kir ku piştî teqînê li kargehê xebatên lêgerîn-rizgarkirinê û rakirina kavilan didomin, lê tevî vê yekê li hin beşan hilberîn û şandina kelûpelan berdewam dike.
Karkeran xwest ku heta kavil bi temamî bên rakirin destûra bi mûçe bê dayîn, lêkolîneke serbixwe bê kirin û beriya ku tedbîrên tenduristî û ewlehiya kar bi kêmasî neyên girtin, dest bi hilberînê neyê kirin.
Karkeran her wiha îdia kir ku armanca qedexeyê ew e ku rê li ber derketina dîmenên derbarê xebatên piştî teqînê yên li kargehê de bê girtin.
Bi nûnerên sendîkayê re alozî derket
Di dema çalakiya li ber kargehê de di navbera nûnerên Sendîkaya Turk Metal û karkeran de jî alozî derket. Nûnerên sendîkayê ji karkeran xwest ku bikevin kargehê. Lê belê karkeran diyar kir ku piştî teqînê xebat û sewqiyat didome û li hember vê bangê bertek nîşan dan.
Piştî nîqaşa ku derket, di navbera peywirdarên ewlehiyê yên fabrîqeyê, nûnerên sendîkayê û karkeran de pevçûn rû da. Hat dîtin ku di dema çalakiyê de li hin kesan hatiye xistin.
Piştî aloziyê agahiyê mudaxele û desteserkirinê ketin rojevê.
Di lêpirsîna derbarê teqînê de neh kes hatin girtin
Di teqîna ku 9ê Mijdarê de li Kargeha Hesin û Pola ya HABAŞê pêk hatibû de, li gorî agahiyên ku heta 13ê Mijdarê di çapemeniyê de cih girtine, 19 karker mirine û 14 karker birîndar bûn.
Ji ber teqînê 11 gumanbarên hatibûn desteserkirin û ji wan 9 kes hatibûn girtin.
Serokê Desteya Rêveber ê şîrketê Mehmet Ruştu Başaran jî di nav de 2 gumanbar jî bi şertê zîndanîkirina li malê serbest bûn.
(FY/AY)