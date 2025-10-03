TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 3 Cotmeh 2025 16:00
 ~ Nûkirina Dawî: 3 Cotmeh 2025 16:02
1 xulek Xwendin

Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 33 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 63 e

Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 3,79 e û ya salane jî bûye ji sedî 63,23. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 3,23 e û salane jî bûye ji sedî 33,29.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 33 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 63 e

Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê(TUIK) û Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) daneyên enflasyona meha Îlonê aşkere kirin.

Li gorî endeksa bihayê xercekar (TUFE) ku TUİKê aşkere kiriye, zêdebûn li gorî meha Kanûna Pêşiya sala par ji sedî 25,43 e. Her weha li gorî tevahiya salê ango 12 mehan jî enflasyon 38,36 e

li gorî TUÎKê di meha Îlonê de enflasyon ji sedî 3,23 e û ya salane jî ji sedî 33,29 e.

Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê derketiye ji sedî 36,06, guhestin ji sedî 25,30 û di xaniyan de derketiye ji sedî 51,36.

Li gorî ENAGê ji sedî 63,23 e

Li gorî daneyên ku Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) aşkere kiriye rêjeya enflasyona meha Îlonê ji sedî 3,79 e.

Her weha li gorî ENAGê enflasyona salane jî ji sedî 63,23 e.

Li gorî daneyên Odeya Bazirganiyê ya Stenbolê(ITO) rêjeya enflasyona meha Îlonê ji sedî 3,19 e. Her weha enflasyona salane jî ji sedî 40,75 e.

(HA/AY)



