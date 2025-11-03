Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 32 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 60 e

TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 3 Mijdar 2025 11:27
 ~ Nûkirina Dawî: 3 Mijdar 2025 11:28
1 xulek Xwendin

Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 3,74 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 60. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 2,55 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 32,87.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê(TUIK) û Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) daneyên enflasyona meha Hezîranê aşkere kirin.

li gorî TUÎKê di meha Cotmehê de enflasyon ji sedî 2,55 e û ya salane jî ji sedî 32,87 e.

Bi eşkerekirina daneyên enflasyonê yên Cotmehê re, rêjeya zêdebûna kire jî aşkere bû. Di meha Mijdarê de rêjeya zêdebûna kire ji sedî 37,15 e.

Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê derketiye ji sedî 34,87, guhestin ji sedî 27,33 û di xaniyan de derketiye ji sedî 50,96.

Li gorî ENAGê ji sedî 60 e

Li gorî daneyên ku Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) aşkere kiriye rêjeya enflasyona Cotmehê ji sedî 3,74 e. Her weha li gorî ENAGê enflasyona salane jî ji sedî 60 e.

Li gorî daneyên Odeya Bazirganiyê ya Stenbolê(ITO) rêjeya enflasyona meha Hezîranê ji sedî 1,77 e. Her weha enflasyona salane jî ji sedî 44,38 e.

(AY)

Stenbol
enag tuik aborî
