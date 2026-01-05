TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.01.2026 14:47 5 Çile 2026 14:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.01.2026 14:48 5 Çile 2026 14:48
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 30 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 56 e

Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 2,11 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 56,14. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 0,89 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 30,89.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 30 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 56 e

Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê(TUIK) û Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) daneyên enflasyona meha Kanûna Pêşîn aşkere kirin.

Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 2,11 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 56,14. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 0,89 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 30,89.

Bi eşkerekirina enflasyona meha Kanûna Pêşîn re rêjeya zêdekirina kirêya xanî û kargehan a vê mehê jî diyar bû.

Li gorî daneyên enflasyona TUÎKê yên navîniya 12 mehên dawî, dê kirêyên xanî û dikanan di meha kanûna paşîn de herî zêde ji sedî 34,88 werin zêdekirin.

Her weha li gorî daneyên Odeya Bazirganiyê a Stenbolê(ITO) enflasyona mehane ji sedî 1,23 û ya salane jî ji sedî 37,68 e.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
enag TUÎK
