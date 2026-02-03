Li gorî TUÎKê enflasyon ji sedî 30 e û li gorî ENAGê jî ji sedî 53 e

Saziya Îstatîstîkan ya Tirkiyeyê(TUIK) û Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) daneyên enflasyona meha Kanûna Paşîn aşkere kirin.
Li gorî ENAGê enflasyona mehane ji sedî 6,32 zêde bûye ê û enflasyona salane jî bûye ji sedî 53,42. Li gorî TUÎKê jî enflasyona mehane ji sedî 4,84 e û enflasyona salane jî bûye ji sedî 30,65.
Bi eşkerekirina enflasyona meha Kanûna Paşîn re rêjeya zêdekirina kirêya xanî û kargehan a vê mehê jî diyar bû.
Li gorî daneyên enflasyona TUÎKê yên navîniya 12 mehên dawî, dê kirêyên xanî û dikanan di meha kanûna paşîn de herî zêde ji sedî 33,98 werin zêdekirin.
Guherînên mehane yên sê komên sereke:
Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê ji sedî 6,59 zêde bûye guhestin ji sedî 5,29 û di xaniyan de jî ji sedî 4,43 zêde bûye.
Guherînên salane yên sê komên sereke:
Di nava komên sereke de herî zêde rêjeya xurak, xanî û guhestinê bilind bûye. Di xurek û vexwarinên bêalkol de rêjeya enflasyonê derketiye ji sedî 31,69, guhestin ji sedî 29,39 û di xaniyan de derketiye ji sedî 45,36.
(HA/AY)