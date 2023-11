Li girtîgehê polîsê ku Floyd kuştibû kêr kirine

Li DYA polîs Derek Chauvînê 47 salî George Floyd bi fetisandinê kuştibû û piştre bi 22,5 cezayê girtîgehê hatibû cezakirin. Li girtîgeha federal ya li eyaleta Arîzonayê girtiyek, polîsê berê yê girtî Derek Chauvin kêr kir. Di encamê de Chauvîn birîndar bû.

Rayedarek, ku xwest navê wî neyê eşkere kirin, duh ji The Associated Press re got ku Chauvin bi giranî birîndar bûye.

Di daxuyaniya Buroya Girtîgehan a Federal a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) de, bûyera bi kêrê hat piştrastkirin, lê cih nedane navê Chauvin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku xebatkarên girtîgehê mudaxele kirine û bûyer xistine bin kontrolê û girtiyê birîndar ji bo dermankirinê birine nexweşxaneyê.

Serdozgerê Minnesotayê Keith Ellison jî ji CNNê re ragihand ku rewşa Derek Chauvin aram e.

Çi bûbû?

Polîsan li Mînneapolîsê bi îdiaya ku hin kes xapandiye George Floydê çermreş ê 46 salî desteser kiribûn. Polîsekî çoga xwe kutabû ser histûyê wî. Floydî gotibû "Bêhna min diçike, nikarim bêhna xwe hildim" û lavayî wî kiribû da ku wî berde.

Welatiyên di wê derê de derbas dibûn bi têlefonan dîmenên bûyera qewimî kişandibûn û li ser medyaya civakî weşandibûn. Gelek kesan bertek nîşanî vê bûyere dabûn.

Floyd rakiribûn nexweşxaneyê lêbelê nehatibû ser hemdê xwe û li wir miribû.

Piştî wan dîmenan li DYAyê tundiya polîsan a li dijî çermreş dîsa hatibû rojevê. Xwepêşandan li Mînneapolîsê dest pê kiribûn û li gelek bajaran belav bibûn.

Piştî bûyerê bi hefteyekê, Washingtona paytext û New York jî tê de herî kêm li 40 bajaran derketina derva ya bi şev hatibû qedexekirin.

Li 25 bajaran ji bo ku alîkariya polîsan bikin û xwepêşandanan bi dawî bikin, Yekîneyên Parastina Neteweyî jî dest bi kar kiribûn. (HA/AY)