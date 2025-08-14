TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 14 Tebax 2025 15:30
 ~ Nûkirina Dawî: 14 Tebax 2025 15:32
1 xulek Xwendin

Li Girtîgeha Karabukê tehliyeya 14 girtiyan hat taloqkirin

Diyar bû ku di navbera mehên Nîsan û Tebaxê de li Girtîgeha tîpa T a Karabukê tehliyeya 14 girtiyan hatiye taloqkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Girtîgeha Karabukê tehliyeya 14 girtiyan hat taloqkirin

Binpêkirinên li girtîgehan berdewam in. Endamê Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) Alîşah Şahîn, di 13ê Tebaxê de bi girtiyên li Girtîgeha Tîpa T a Karabukê tên ragirtin re hevdîtin kir.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Şahîn, da zanîn ku di navbera mehên Nîsan û Tebaxê de tehliyeyên 14 girtiyan bi hincetên cuda hatine taloqkirin û ev biryar derhiqûqî ne.

Şahîn, destnîşan kir ku biryara taloqkirinê bêyî nirxandina 6 mehan hatiye dayin û bi vê yekê re qanûn hatine binpêkirin.

Li gorî agahiyên Şahîn da, girtiyên tehliyeya wan hatiye taloqkirin ev in:

“*Hasan Ogut: 10 meh û 4 roj

*Alî Koç: 2 sal

*Mehmet Sarialtun: 8 meh

*Aydin Kudat: 7 meh

*Abdurrahman Guner:  8 meh

*Ejder Dogan: 7 meh

*Halîl Temel:  8 meh

*Haydar Alkoç: Salek

*Haci Aslan: 6 meh

*Alî Haydar Elyakut: 6 meh

*Muhîttîn Pîrînçîoglû: 6 meh

*Mehmet Şîrîn Taşdemîr: 6 meh

*Adem Oktay: 6 meh

*Hakki Aygun: 6 meh.”

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Mafên girtiyan binpêkirina mafên girtiyan
