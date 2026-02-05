TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.02.2026 09:11 5 Sibat 2026 09:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.02.2026 09:14 5 Sibat 2026 09:14
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Girtîgeha Hendekê şewat derket: 11 girtî rakirin nexweşxaneyê

Hat ragihandin ku lêpirsînek edlî û îdarî li ser şewatê hatiye destpêkirin û pêvajo bi hemû aliyên wê bi baldarî tê şopandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Girtîgeha Hendekê şewat derket: 11 girtî rakirin nexweşxaneyê

Li Girtîgeha Vekirî ya Jinan a navçeya Hendeka Sakaryayê şewat derket. 11 girtiyên ku bandora dûkelê lê bûye ji bo tedbîrê rakirin nexweşxaneyê.

Şewat duh derdora saet 22.00an de ji ber sedemek nediyar li depoya girtîgehê ya li taxa Akpinarê derket. Piştî agahdarkirinê tîmên agirkujiyê, tenduristiyê û cendirme sewqî cihê bûyerê hatin kirin. Di demeke kurt de midaxele li şewatê hate kirin û girtî ji bo cihekî biewle hatin veguhastin.

11 girtiyên ku bandora dûkelê lê bûn ji bo kontrola bijîşkî bi ambulansê birin nexweşxaneyê. Şewat ji aliyê ekîbên agirkujiyê ve hate kontrolkirin.

Serdozgeriya Komarî ya Sakaryayê têkildarî bûyerê daxuyanî da. ku Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku şewat ji aliyê karmendên girtîgehê û ekîbên agirkujiyê ve zû hatiye kontrolkirin û jiyana ti girtî ango karmendek di xetereyê de nîne. Her wiha lêpirsînek dadwerî û îdarî hatiye destpêkirin û di hemû aliyên pêvajoyê de bi baldarî tê şopandin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
hendek sakarya şewat
