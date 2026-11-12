TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.11.2026 09:31 12 Mijdar 2026 09:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.11.2026 09:38 12 Mijdar 2026 09:38
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Girtîgeha Bolûyê berdana 6 girtiyan hate taloqkirin

Li gorî daneyên Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) jî di 10 mehên destpêkê ên sala 2026an de herî kêm berdana 116 girtiyan hatiye taloqkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Girtîgeha Bolûyê berdana 6 girtiyan hate taloqkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Lijneya Rêvebiriyê û Çavdêriyê ya Girtîgeha Bolûyê berdana girtiyên bi navê Tuncay Dogan, Alî Mûrat Çelîk, Ahmet Abdî Îbrahim, Nûrettîn Ataman û navê 2 girtiyan nehat bidestxistin bi hincetên “Ne poşman in” cezayên dîsîplînê, nivîsandina nameyan û hêcetên cuda 6 mehan hat taloqkirin.

Mehmet Sait Yildirimê ku krîza dil derbas kiribû, ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê
Mehmet Sait Yildirimê ku krîza dil derbas kiribû, ji nexweşxaneyê dîsa birin girtîgehê
28 Tebax 2026

Berdana Nûrettîn Ataman 10 caran hate taloqkirin, Nûrettîn Ataman ev 34 sal in girtî ye. Berdana Alî Mûrat Çelîk 9 caran hate taloqkirin, Alî Mûrat Çelîk ev 32 sal in girtî ye. Derbarê  Alî Mûrat Çelîk de di girtîgehê de tu cezayê disîplînê tuneye jî berdana wî bi hinceta “Ne poşman e” hate taloqkirin. Berdana Ahmet Abdî Îbrahim jî 7 car in tê taloqkirin.

Li girtîgehên Mêrsînê 18 girtiyên nexweş hene ku nayên berdan
Li girtîgehên Mêrsînê 18 girtiyên nexweş hene ku nayên berdan
13 Mijdar 2025

Rewşa girtîgehan

Di girtîgehên Tirkiyeyê de 434 hezar û 337 girtî û hikûmxwar hene. Kapasîteya giştî ya girtîgehan jî 304 hezar û 184 kes e. Li gorî van daneyan, hejmara kesên di girtîgehan de 130 hezar û 153 kes ji kapasîteya heyî zêdetir e.

Li gorî raporên Komîsyona Girtîgehan a Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD), di navbera salên 2021-2024an de berdana herî kêm 501 girtiyan hat taloqkirin. Li gorî daneyên ÎHDyê di sala 2025an de astengî li ber berdana herî kêm 342 girtiyan hat danîn.

Li gorî daneyên Komeleya Hiqûqnasên ji bo Azadiyê (OHD) jî di 10 mehên destpêkê ên sala 2026an de herî kêm berdana 116 girtiyan hatiye taloqkirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
girtiyên nexweş girtîgeh Bolû
Ji bo bihêzkirina rojnamegeriya mafparêz, pirdengî û serbixwe bianet li benda piştgiriya we ye.
Bİ GOOGLE’Ê TEVKARİYÊ BİKİN
EM ROJNAMEGERİYA MAFPARÊZ, PİRDENGİYÎ
Û SERBİXWE XURT BIKIN!
ji bo piştgiriya bianetê bitikînin
Biçe serûpelê