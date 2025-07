Li Girtîgeha Bolûyê berdana 35 girtiyan asteng kirin

Girtîgeha Tîpa F a Boluyê ku bi binpêkirina mafan ve her tim di rojevê de cih digire. Lijneya Îdarî û Çavdêriyê tehliyeya 35 girtiyan bi îdiaya ku “di girtîgehê de li gorî qanûnan tevnegeriya ne” astengkir.

Hate diyarkirin ku Lijneya Îdarî û Çavdêriyê tehliyeya Nedîm Yilmaz 8, Denîz Ozturk, Halîl Dag, Şahab Elbasan û Abdullah Çelîk 7 caran taloq kiriye. Ji van 35 girtiyan jê 34 kes ji 30 salan zêdetir e di girtîgehê de ne.

Endama Komelaya Hiqûqnasên Ji Bo Azadiyê (OHD) Berîvan Barîn têkildarî mijarê ji Ajansa Mezopotamyayê bi Omer Îbrahîmoglû re axiviye.

Berîvan Barînê diyar kir ku li Girtîgeha Tîpa F a Boluyê hiqûq hatiye rawestin û ev tişt got: “Rewşa muwekîlên me yên li Girtîgeha Tîlpa F a Boluyê tenê girêdayî saziya cezayê ve girêdayî nîne û nîşaneya têkçûna dewleta hiqûqî ye. Bi biryara Lijneya Îdare û Çavdêriyê ve tehliyeya 35 girtiyan bi awayeke sîstematîk tê astengkirin. Bêyî girtiyekî, 34 girtiyên mayî ev 30 sal in di girtîgehê de ne.”

“Hincet kêfî ne”

Berîvan Barîn: “Erka lijneyê ya sereke ew e ku rewşa girtî binirxîne û pêvajoya tehliyeya wan a bişert rêve bibe. Lê bele li Girtîgeha Boluyê ev mekanizma bi awayeke keyfî û îdeolojîk mafê tehliyeyê xesp dike. Tu bingeheke hiqûqî ya Lijneya Îdare û Çavdêriyê nîne. Di qanûnê de pêwistiyeke wiha tune. Tehliyeya bişert bi poşmaniyê ve girêdane.”

“Girtiyên nexweş dereng derdixin revîran, mafên tedawiyê tê astengkirin. Tedawiya bi kelepçe an bi cendirme tê ferzikrin û mehremiyeta nexweş tê binpêkirin. Mafê ragihandina bi zimanê dayikê tê astengkirin. Mînak nameyên Kurdî bi hinceta ‘nayê famkirin’ nayên şandin. Ji girtiyan heqê wergêr dixwazin. Mafê nameşandinê, nexasim name dema ji parlamenter an ji parêzeran bê şandin, tê sansurkirin.”

Kesên ku cezayên wan qediya ye û nayên berdan ev in:

Nedîm Yilmaz 8 car, Abdulhamît Ahraz 7 car, Abdullah Çelîk 7 car, Ahmet Abdî Îbrahîm 4 car, Ahmet Mustafa 4 car, Alî Murat Çelîk 5 car, Ataş Gobe 4 car, Aydin Adiyaman 3 car, Aydin Yuce 2 car, Bulent Guneş 4 car, Denîz Ozturk 7 car, Ferîdun Kurt 1 car, Haci Ekîncî 4 car, Halîl Dag 7 car, Hasan Încî 3 car, Keyfo Başak 6 car, Şîrîn Bozçalî 6 car, Maruf Turkmen 2 car, Muzaffer Akiş 4 car, Nurettîn Ataman 6 car, Metîn Dalan 1 car, Omer Okul 2 car, Ozgur Sîncer 2 car, Ramazan Vural 3 car, Sabît Kaya 4 car, Salîh Korkut 5 car, Serhat Ozturk 3 car, Sînan Turkmen 5 car, Suat Gokalp 5 car, Şahab Elbasan 7 car, Tuncay Dogan 2 caran.”

(AY)