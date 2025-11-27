Li Girê Keçel cihekî weke amfî şanoyê hate dîtin

Girê Keçel(Karahan Tepe) şûnwareke arkeolojîk e ku li Rihayê ye. Şûnwar nêzîkî Girê Mirazan(Gobekli Tepe) e û arkeologan li wir jî kevirên bi şiklê T-yê dîtine. Cih li nêzîkî gundê Vankukê bi ser Aldûşê ve ye û bi qasî 46 kîlometreyan li rojhilatê Girê Mirazan e, ku pir caran jê re şûnwara xwişka wê tê gotin. Her weha xebatên kolandinê yên li cihê arkeolojîk didomin.
Di xebatan da ber û berhemên dîrokî yên ku wê heyama Neolîtîk ronî bikin, tên dîtin. Her weha cihekî weke mîmariya Neolîtîk ku di şibe amfî şanoyê ya bi armanca ayînan tê bikaranîn, hat dîtin.
Xebatên kolandinê yên li Girê Keçel di çarçoveya Projeya Mîrateya Dahatûyê ya Wezareta Çand û Tûrîzmê da bilez didomin.
Di kolandinan da qadeke ku di wê heyamê da ji hêla mirovan va ji bo ayînên curbicur hatiye bikaranîn, peykerekî suretê mirovan derketin holê.
Serokê Xebatên Kolandinê Prof. Dr. Necmî Karul ji Ajansa Anadoluyê re daxuyandiye ku niştecîbûna li Girê Keçel Beriya Zayînê li dora sala 9400î de dest pê kiriye û heta salên 8000î dewam kiriye.
Karul anîye ziman ku wan li cihê kolandinê sê qonaxên niştecîbûnê yên cihêreng destnîşan kirine.
Karul daxuyand di qonaxa yekem da avahiyên gilover, di qonaxa duyem da avahiyên çargoşeyî yên ku goşeyên wan hatine giloverkirin û di qonaxa dawîn da jî avahiyên bi rastî goşeyî hatine dîtin û di her serdemê da avahiyên ku hem ji bo rûniştandinê û hem jî yên ji bo kamuyê hatine bikaranîn hene.
Karul got ew di hemû xaniyan da xebatên kolandinê didomînin û li herêma ku berê peykerekî 2 mêtro 30 santêmî lê hatibû dîtin ew rastî berhemên bêhempa hatine.
Karul wiha axivî: "Mezinahî, firehî û xwezaya pirqatîbûna berbanikan tîne hişê merivan ku li vir meriv bi komî jiyane. Em dikarin bibêjin ku ev jî sêwirana avahîsaziyeke nû ye."
Karul got piştî ku nûkirina vê derê temam bibe û kevirên dirêj bên çikandin ev der wê baştir xuya bike.
(AY)
*Çavkanî: AA