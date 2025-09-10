TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 10 Îlon 2025 12:03
 ~ Nûkirina Dawî: 10 Îlon 2025 12:06
2 xulek Xwendin

Li Fransayê li dijî Macron çalakî hatin dest pê kirin

Di çalakiyên tevahiya Fransayê de 85 kes hatin desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Fransayê li dijî Macron çalakî hatin dest pê kirin

Li Fransayê, piştî bangên li ser medyaya civakî yên bi dirûşmeya "Werin Em Her Tiştî Rawestînin", li seranserê welêt çalakî pêk tên.

Xwepêşanderên ku li dijî polîtîkayên civakî-aborî yên Macron in, li bajarê paytext Parîs, Lyon û Rennesê ji saetên serê sibê ve hewlên cûrbecûr didin da ku trafîkê rawestînin û rê li ber otobusan bigirin ku nehêlin derkevin trafîkê.

Li gorî nûçeyên di medyaya neteweyî de hatine weşandin, bi sedan xwepêşander li ser rêya dorhêlê a başûr û bakurê Rennesê kom bûn in û ji bo rawestandina trafîkê barîkat danîn e.

Xwepêşanderên li bakurê bajêr agir berdan barîkatan. Hêzên ewlehiyê xwepêşander ji herêmê derxistin û rê ji trafîkê re vekirin.

Her weha otobusek jî di bin Pira Alma ya li Rennesê de hate şewitandin.

Xwepêşandan dê tevahiya rojê berdewam bikin

Li Lyonê ku yek ji bajarên herî mezin ên welêt e, xwepêşanderan qutîyên çopê yên li ser rêya tramvayê wergerandin û ew şewitandin.

Di xwepêşandanên li seranserê welêt de bi tevahî 85 kes hatin desteserkirin ku 75 ji wan li paytext Parîsê bûn.

Li gorî dîmenên ku li ser medyaya civakî hatine parvekirin, polîs li ber termînala otobusan a li Parîsê nobedariyê digirin, ku xwepêşander hewl didin rê li ber otobusên veguhastina giştî bigirin ku nekevin trafîkê.

Hin xwendekarên lîseyê li deverên cûda yên paytextê jî li ber deriyên dibistanên xwe barîkat bi qutîyên çopê danîne.

Xwepêşandanên ku tê payîn ku li seranserê welêt 100 hezar kes tevlî bibin, tevahiya rojê berdewam bikin. (TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Fransa Macron xwepêşandan çalakî Parîs
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê