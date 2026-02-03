Li Fransayê bi ser ofîsa Xê a Parîsê de girtin: Hat xwestin ku Musk û CEOya berê îfadeyê bidin

Li Fransayê, yekîneyên cendirmeyan û têkoşîna li dijî sûcên sîber li ofîsên Parîsê yên platforma medyaya civakî ya Xê a li DYAyê lêgerîn pêk anîn.
Dozgeriya Parîsê ragihand ku lêgerîn di çarçoveya lêpirsîneke ku di Kanûna Paşîna 2025an de hatiye destpêkirin de pêk hatiye.
Li gorî daxuyaniya dozgeriye, operasyon bi hevkariya yekîneya sûcên sîber a serbi Dozgeriya Parîsê, yekîneya sîber a Cendermeyên Neteweyî û Europolê hatiye birêvebirin.
Her weha dozgeriyê ragihand ku ew êdî li ser platforma Xê postan naweşîne.
Hat xwestin ku Musk û Yaccarino îfadeyê bidin
Di çarçoveya lêpirsînê de, hatiye xwestin ku xwediyê Xê Elon Musk û CEOya berê ya şîrketê Linda Yaccarino ku di Tîrmeha 2025an de ji karê xwe derket, di 20ê Nîsanê de li Parîsê wekî "rêvebirên di dema bûyeran de berpirsiyariya rastîn û yasayî hilgirtine" îfadeyê bidin. Tê payîn ku hin karmendên şîrketê jî di heman dîrokê de wekî şahid were guhdarkirin.
Algorîtma, Îstismara Zarokan û Grok tê lêkolînkirin
Lêpirsîn di sala 2025an de piştî giliyê Éric Bothorel, parlamenterê partiya Ronesansê ku partiya Serokkomar Emmanuel Macron e, hate vekirin. Bothorel îdia kir ku guhertinên algorîtmayê yên piştî kirîna Xê ji aliyê Elon Musk ve hatine kirin bandor li naveroka pêşniyarkirî ya li ser platformê kirine û dibe ku pergala pêvajoya daneyan hatibe manîpulekirin.
Li gorî Le Mondeyê, dozgerî bi taybetî li ser guhertinên ku X di amûrên tespîtkirina naveroka îstismara zarokan de di sala 2025an de kiriye disekine..
Naveroka Grokê jî di bin lêpirsînê de ye
Grok, sepaneke hişê çêkiriye ku di platforma X de hatiye entegrekirin. Grok di heman demê de yek ji xalên sereke yên lêpirsînê ye. Dozgeriyê diyar kir ku gelek gilî li ser wê yekê hatiye kirin ku Grok komkujiya cihûyan qebûl nake û dîmenên sexte yên zayendî bêyî razîbûnê belav dike.
X
Şîrketa Xê di daxuyaniyên berê de, lêpirsînê wekî pêvajoyeke ku "bi saîkên siyasî tê birêvebirin" bi nav kiribû, îdiayên manîpulekirina algorîtmayan û karanîna xelet a daneyan qebûl nekiribû. Şîrketê destnîşan kiribû ku ew ê daxwazên rayedarên Fransî bicîh neyne û îdia kiribû ku armanca lêpirsînê sînordarkirina derbirînê ye.
(HA/AY)