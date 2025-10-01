Li Fîlîpînê bi piley 6,9an erd hejiya

Li gorî Saziya Lêkolînên Jeolojîk a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (USGS), erdhej doh bi dema herêmî saet 21:59an li rojavayê herêma Palomponê û peravên bajarê Cebuyê çêbûye.
Li gorî nûçeya rojnameya The Philippine Daily Inquirerê ya ku xwe dispêre rayedarên herêmî, hejmara kesên ku li seranserê welêt mirine derketiye 61an.
Serokdewletê Fîlîpînê Ferdinand Marcos Jr. di daxuyaniyekê de bang li gel kir ku "hişyar bin û bi rayedarên herêmî re hevkariyê bikin” û got:
"Ez sersaxiyê ji malbatên ku hezkiriyên xwe ji dest dane re dixwazim û diayên min bi birîndaran û hemû kesên ku ji erdhejê bandor bûne re ne."
Serokê Xaça Sor a Fîlîpînê Richard Gordon jî diyar kir ku di erdhejê de hinek dêr bi awayekî qismî hilweşiyane û hinek dibistan jî hatine valakirin.
Li aliyê din, li gorî daxuyaniya Enstîtuya Volkanolojî û Sîsmolojiyê ya Fîlîpînê (Phivolcs), li volkana Taalê ya ku nêzîkî 70 kîlometreyan li başûrê paytext Manîlayê ye teqînek çêbûye.
Hat destnîşankirin ku ewrên dûxanê yên piştî teqînê heta 2 hezar û 500 metreyî bilind bûne.
(AY)
*Çavkanî: Rûdaw,AA