TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
Dîroka Weşanê: 1 Cotmeh 2025 08:09
 ~ Nûkirina Dawî: 1 Cotmeh 2025 08:18
1 xulek Xwendin

Li Fîlîpînê bi piley 6,9an erd hejiya

Navenda erdhejê peravên rojavayê herêma Palomponê ye û hejmara miriyan derketiye 61an.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Fîlîpînê bi piley 6,9an erd hejiya

Li gorî Saziya Lêkolînên Jeolojîk a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (USGS), erdhej doh bi dema herêmî saet 21:59an li rojavayê herêma Palomponê û peravên bajarê Cebuyê çêbûye.

Li gorî nûçeya rojnameya The Philippine Daily Inquirerê ya ku xwe dispêre rayedarên herêmî, hejmara kesên ku li seranserê welêt mirine derketiye 61an.

Serokdewletê Fîlîpînê Ferdinand Marcos Jr. di daxuyaniyekê de bang li gel kir ku "hişyar bin û bi rayedarên herêmî re hevkariyê bikin” û got:

"Ez sersaxiyê ji malbatên ku hezkiriyên xwe ji dest dane re dixwazim û diayên min bi birîndaran û hemû kesên ku ji erdhejê bandor bûne re ne."

Serokê Xaça Sor a Fîlîpînê Richard Gordon jî diyar kir ku di erdhejê de hinek dêr bi awayekî qismî hilweşiyane û hinek dibistan jî hatine valakirin.

Li aliyê din, li gorî daxuyaniya Enstîtuya Volkanolojî û Sîsmolojiyê ya Fîlîpînê (Phivolcs), li volkana Taalê ya ku nêzîkî 70 kîlometreyan li başûrê paytext Manîlayê ye teqînek çêbûye.

Hat destnîşankirin ku ewrên dûxanê yên piştî teqînê heta 2 hezar û 500 metreyî bilind bûne.

(AY)

*Çavkanî: Rûdaw,AA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
erdhej Filipinler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê