TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.11.2026 11:21 5 Mijdar 2026 11:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.11.2026 11:27 5 Mijdar 2026 11:27
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Erzîrom û Erdexanê berf barî

Li herêmên bilind ên bajarên Erzîrom û Erdexanê şeva borî piştî barana gur berf barî.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Erzîrom û Erdexanê berf barî
Fotograf: Rûdaw
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li navenda bajarê Erzirom û Erdexanê şeva borî baraneke zêde barî û li herêmên bilind yên herdu bajaran jî berf barî.

Her weha li Erzîromê pîstên navenda kaşûnê yên Paltokanê jî bi berfê spî bûn. Dîmenên barîna berfê yên li Paltokenê bi dronê hatin tomarkirin.

Li bajarê Erdexanê jî piştî barana gur, li herêmên bilind berf bariya. Li herêma di navbera Erdexan û bajarê Artvînê de berfek zêde barî.

Li gorî nûçeya Rûdawê tîmên Rêyên Bejahî ji bo ku rêya deriyê sînor yê di navbera Gurcistan û Herêmê de neyê girtin, dest bi xebatên paqijkirina berfê kir.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
berfa zivistanê berf
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê