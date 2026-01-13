TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 13.01.2026 12:10
 Nûkirina Dawî: 13.01.2026 12:19
Li Erzirom, Qers û Erdexanê ji ber berfê rêyên 747 gundan hatin girtin

Li Çewlig û Xarpêtê ji ber berfa zêde perwerdehî rojekê hat rawestandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Erzirom, Qers û Erdexanê ji ber berfê rêyên 747 gundan hatin girtin
Fotograf: AA

Li bajarên herêma Serhedê berf bê navber dibare û serma didomin. Ji ber berfê rêyên bi dehan gund û mezreyan hatin girtin û perwerdehî hat rawestandin.

Li bajarê Erziromê ji ber berfê rêyên 663 gundan hatine girtin.

Tîmên Şaredariya Bajarê Mezin a Erziromê ji bo vekirina rêyên gundan xebatên xwe didomînin.

Qers û Erdexanê

Li Qersê jî ji ber berf û şertên hewayê yên neyînî rêyên 35 gundan hatine girtin. Tîmên Îdareya Taybet a Bajêr ji bo vekirina rêyan dest bi xebatê kir.

Her weha li Erdexanê jî ji ber berf û pûkê rêyên 49 gundan hatin girtin.

Tîmên Îdareya Taybet a Bajêr ji bo vekirina rêyên gundan xebatên xwe didomînin.

Çewlîg û Xarpêt

Ji ber berfa zede li Çewlig û Xarpêtê perwerde rojekê hat sekinandin.

Walîtiyê daxuyanî daye û gotiye ku li dibistanên dewletê, taybet û kreşand perwerdehî rojekê hatiye sekinandin. Her wiha di daxuyaniyê de hat ragihandin ku karmendên dewletê yên astengdar, ducanî û nexweş û xebatkarên zarokên wan li dibistanên sereteyaî û kreşan jî wê rojekê xwedî destûra îdarî bin.

(AY)

*Çavkanî: MA, Rûdaw, AA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
berf jiyan zivistan
