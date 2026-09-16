Li Enqere û Mersînê hejmara kesên hatine girtin derket 41an

Li Enqereyê di çarçoveya operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" de ji 21 kesên hatibûn desteserkirin derbarê 20 kesan de biryar hat dayîn.
Pişti 5 jinên trans, 8 kesên din ku di nav wan de endamên eslî yên lijneya rêveberî û kontrolê yên Kaos GLyê û rojnamevan Tugba Tekerek jî hene hatin girtin. 7 kes jî piştî redkirina daxwaza girtinê, bi şertê kontrola adlî serbest bûn.
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
6emîn Dadweriya Cezê û Aşitiyê ya Enqereyê, bi tohmeta ku “li dijî Qanûna Komeleyan derketine”, “navbeynkariya belavkirina weşanên mistehcen kirine” û “li cihên ku zarok dikarin bibînin mistehcenî kirine” biryara girtina endama eslî ya Kaos GLyê parêzvana mafên transan Janset Kalan, endama Galaderê û dayîka ku zarokê wê LGBTÎ+ ye Nedime Erdogan û parêzvanê mafên transan Umut Derin jî di nav de 7 endamên eslî yên komeleyê û rojnamevan Tugba Tekerekê da.
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
7 kes bi şertê kontrola edlî serbest bûn
Dadweriyê daxwaza dozgeriyê ya girtinê ya di derbarê 7 endamên yedek yên komeleyê de qebûl nekir û biryar da ku bi şertê kontrola edlî bên berdan.
Her heft kes dê heftê de rojek biçin îmzeyê bidin û derketina wan a derveyî welat hat qedexekirin.
Li Enqereyê di çarçoveya operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" de 5 jinên trans yên hatibûn desteserkirin jî di nav rojê de hatibûn girtin. Bi vê re, ji 21 kesên ku di çarçoveya lêpirsînê de hatibûn desteserkirin jê 13 kes hatin girtin, ji bo 7 kesan biryara kontrola edlî hat dayîn.
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
Li Mersînê 28 kes hatin girtin
Di çarçoveya operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" de ku Serdozgeriya Komarî ya Mersînê birêve dibe. Karên îfadeyê yên gumanbarên ku di 13ê Îlonê de ji aliyê tîmên polîsan ve hatibûn desteserkirin bi dawî bû. Ji gumanbarên ku sewqî dadgehê hatin kirin jê 28 kes hatin girtin, 8 kes jî bi şertê kontrola adlî hatin berdan.
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
(Mİ/AY)