TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.09.2026 09:38 16 Îlon 2026 09:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.09.2026 09:42 16 Îlon 2026 09:42
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Li Enqere û Mersînê hejmara kesên hatine girtin derket 41an

Li Enqereyê di çarçoveya operasyona li dijî saziyên LGBTÎ+yan û mafparêzan de 8 kesên din hatin girtin. Di nav kesên girtî de rojnameger Tugba Tekerek jî heye. Her weha li Mersînê jî 28 kes hatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Enqere û Mersînê hejmara kesên hatine girtin derket 41an
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Enqereyê di çarçoveya operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" de ji 21 kesên hatibûn desteserkirin derbarê 20 kesan de biryar hat dayîn.

Pişti 5 jinên trans, 8 kesên din ku di nav wan de endamên eslî yên lijneya rêveberî û kontrolê yên Kaos GLyê û rojnamevan Tugba Tekerek jî hene hatin girtin. 7 kes jî piştî redkirina daxwaza girtinê, bi şertê kontrola adlî serbest bûn.

Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
14 Îlon 2026

6emîn Dadweriya Cezê û Aşitiyê ya Enqereyê, bi tohmeta ku “li dijî Qanûna Komeleyan derketine”, “navbeynkariya belavkirina weşanên mistehcen kirine” û “li cihên ku zarok dikarin bibînin mistehcenî kirine” biryara girtina endama eslî ya Kaos GLyê parêzvana mafên transan Janset Kalan, endama Galaderê û dayîka ku zarokê wê LGBTÎ+ ye Nedime Erdogan û parêzvanê mafên transan Umut Derin jî di nav de 7 endamên eslî yên komeleyê û rojnamevan Tugba Tekerekê da.

Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026

7 kes bi şertê kontrola edlî serbest bûn

Dadweriyê daxwaza dozgeriyê ya girtinê ya di derbarê 7 endamên yedek yên komeleyê de qebûl nekir û biryar da ku bi şertê kontrola edlî bên berdan.

Her heft kes dê heftê de rojek biçin îmzeyê bidin û derketina wan a derveyî welat hat qedexekirin.

Li Enqereyê di çarçoveya operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" de 5 jinên trans yên hatibûn desteserkirin jî di nav rojê de hatibûn girtin. Bi vê re, ji 21 kesên ku di çarçoveya lêpirsînê de hatibûn desteserkirin jê 13 kes hatin girtin, ji bo 7 kesan biryara kontrola edlî hat dayîn.

Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
15 Îlon 2026

Li Mersînê 28 kes hatin girtin

Di çarçoveya operasyona bi navê "Malbata min ewle ye" de ku Serdozgeriya Komarî ya Mersînê birêve dibe. Karên îfadeyê yên gumanbarên ku di 13ê Îlonê de ji aliyê tîmên polîsan ve hatibûn desteserkirin bi dawî bû. Ji gumanbarên ku sewqî dadgehê hatin kirin jê 28 kes hatin girtin, 8 kes jî bi şertê kontrola adlî hatin berdan.

Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
Îro 08:22

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
lgbtî LGBTİ + Mersîn operasyon
nûçeyên pêwendîdar
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
Îro 08:22
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
15 Îlon 2026
/haber/li-caglayane-kesen-ku-desteserkirina-lgbti-yan-protesto-dikirin-ji-hatin-desteserkirin-323488
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
15 Îlon 2026
/haber/raportore-tirkiyeye-ye-peye-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-tirkiyeye-dixe-reyeke-tari-323471
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan saziyên mafên mirovan li cîhanê rakirin ser piyan
Îro 08:22
/haber/operasyonen-li-diji-lgbti-yan-saziyen-mafen-mirovan-li-cihane-rakirin-ser-piyan-323506
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
15 Îlon 2026
/haber/li-caglayane-kesen-ku-desteserkirina-lgbti-yan-protesto-dikirin-ji-hatin-desteserkirin-323488
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
15 Îlon 2026
/haber/raportore-tirkiyeye-ye-peye-operasyonen-li-diji-lgbti-yan-tirkiyeye-dixe-reyeke-tari-323471
Biçe serûpelê