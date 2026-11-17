Piştî Halk TVyê, vê sibehê jî polîs çû ser Sozcuyê. Operasyon li dijî rojnameyê hate lidarxistin ku yek ji dezgehên medyayê yên herî çalak û berbelav yên Tirkiyeyê ye. Polîsan li avahiya Sozcuyê ya li Leventê lêgerîn kir.
Li gorî agahiyên destpêkê, Seroka Desteya Rêveber a Sozcuyê Funda Tuncer Sidali û Rêveberê Giştî yê berê Asim Akgûl hatine desteserkirin.
TMSFê ragihand ku ji bo Sozcu TV û sozcu.com.tr'yê qeyûm hatiye tayînkirin.
Nivîskarê rojnameyê Îsmail Saymaz di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de ev tişt gotin:
"Polîs hatin avahiya televizyonê, li hundir lêgerîn tê kirin. Seroka Desteya Rêveber Funda Tuncer Sidali desteser kirin. Hat ragihandin ku TMSFyê ji bo kanalê qeyûm tayîn kiriye."
Parêzerê Koma Medyayê ya Sozcuyê Ersan Barkin ê ku çavdêriya lêgerîna li kanalê dike, di daxuyaniya xwe de ev agahî dan:
"Li ser fermana Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê, li Koma Sozcûyê lêgerîn tê kirin. Sedema vê jî dosyeyeke kevn e ku Dadgeha Bilind berê ew betal kiribû, ti neqanûnî tê de nedîtibû û erê kiribû ku ti sûc tê de nîne. Biryara qeyûm ji bo niha tenê Sozcu TV û malpera sozcu.com.tr'yê li xwe digire."
Ji aliyê din ve qeyûm dest danî ser weşana kanalê. Bernameya nûçeyan nayê weşandin.
Ozel: Tehamula wan nemaye
Berteka destpêkê ji Serokê Giştî yê Partiya NÛ Ozgur Ozel hat. Ozel di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de wiha got:
"Piştî Halk TVyê niha jî li ber deriyê Sozcu TVyê polîs hene, qeyûm heye. Êdî li hember rexneya herî biçûk, bihîstina rastiyeke tenê jî tehamula wan nemaye. Hatine dorpêçkirin, di heriyê de noq bûne. Ji ber vê yekê hewl didin çi û kî ji wan nebe bifetisînin. Ji bo kursiyekê welat anîn vî halî, xwelî li serê wan be. Lê em ê ne bêdeng bimînin, ne bitirsin û ne jî teslîm bibin."
Ozel wiha berdewam kir: "Hûn ê tu carî nikaribin rê li ber bilindbûna dengê vî gelî, bihîstina serhildana wî û dengvedana hawara wî bigirin. Em ê teqez rêyekê bibînin. Heke em teslîmî van dîktatorên sexte bibin, heke em vî gelî teslîmî destên wan bikin, bila dilê me bisekine."
Dervişoglu: Dengê heqîqetê dê neyê birîn
Serokê ÎYÎ Partiyê Musavat Dervişoglu jî nerazîbûna xwe ya li dijî operasyona polîsan, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bi peyamekê anî ziman. Peyama Dervişoğlu wiha ye:
"Operasyona li dijî Sozcu TVyê û hewldana desteserkirina fiîlî, çi hincet jê re bê nîşandan bila bê nîşandan; derbeyeke eşkere ye ku li dijî demokrasî, hiqûq, hesta edaletê û azadiya wergirtina nûçeyan a gel hatiye kirin. Tirkiye dê biaxive û dengê heqîqetê dê neyê birîn!"
(HA/AY)