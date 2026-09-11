TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.09.2026 11:49 11 Îlon 2026 11:49
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.09.2026 11:53 11 Îlon 2026 11:53
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon pêk hat: 43 kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîna li ser Şaredariya Seferîhîsara Îzmîrê de operasyon pêk hat. Di encamê de 43 kes hatin desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Seferîhîsarê operasyon pêk hat: 43 kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarî ya Seferîhîsarê, di çarçoveya lêpirsînê de îdia kir ku  karmendên şaredariyê û hin karsazan di karûbarên avahîsazî û îmarê de gendeltî kirine û bertîl dane hev.

Bi fermana dozgeriyê ji bo 48 gumanbaran biryara desteserkirinê hatiye derxistin. Ji ber vê yekê operasyon hat kirin û di encamê de 43 gumanbar hatin desteserkirin.

Şaredarên Balçova û Seferîhîsarê yên CHPyî hatin desteserkirin
Şaredarên Balçova û Seferîhîsarê yên CHPyî hatin desteserkirin
25 Hezîran 2026

Di lêgerînên li navnîşanên gumanbaran de dest danîn ser wan materyalên ku di çarçoveya lêpirsînê de wekî delîl hatin nirxandin. Hat ragihandin ku xebatên ji bo girtina 5 gumanbarên ku li navnîşanên xwe nehatine dîtin berdewam dikin.

Çi bibû?

Di çarçoveya lêpirsîna "bertîlê" ya li dijî Şaredariya Seferîhîsara Îzmîrê de, di Gulan û Hezîranê de di sê operasyonên cihêreng de gelek karmendên şaredariyê, endamên meclisê û karsaz hatibûn desteserkirin.

Di çarçoveya lêpirsînê de gumanbarên ku di nav wan de Serokê Şaredariya Seferîhîsarê İsmail Yetişkin jî hebû hatibûn girtin.

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
seferhisar şaredarî operasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê