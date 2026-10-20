TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.10.2026 09:46 20 Cotmeh 2026 09:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.10.2026 09:48 20 Cotmeh 2026 09:48
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Mîlasê operasyon hat kirin: Şaredar jî di nav de 35 kes hatin desteserkirin

Li Mûglayê di çarçoveya bi îdiayên “bertîl” û “gendeliya di îhaleyan de” li dijî Şaredariya Navçeya Mîlasê operasyonek hate lidarxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Mîlasê operasyon hat kirin: Şaredar jî di nav de 35 kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Mûglayê, vê sibehê polîsan li dijî Şaredariya Mîlasê operasyonek li dar xist. Dema ku polîsan li şaredariyê lêgerîn pêkanîn, ketin û derketinên avahiyê hate rawestandin.

Di çarçoveya lêpirsîna hatiye destpêkirin de Şaredarê Mîlasê Fevzî Topûz û kurê wî Dorûk Topûz jî di nav de derbarê 35 kesan de bi îdiayên weke, “bertîl” û “gendeliya îhaleyan” biryara desteserkirinê hate dayîn.

Li Şaredariya Çukurovayê jî 44 kes hatibûn desteserkirin

Duh (19ê Cotmehê) li Edeneyê li hemberî Şaredariya Çukurovayê operasyon hatibû kirin. Serokê Şaredariyê Emrah Kozay jî di nav de 44 kes hatibûn desteserkirin.

Li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin: Gelek kes hatin desteserkirin
Li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin: Gelek kes hatin desteserkirin
19 Cotmeh 2026

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin şaredarî Mûgla milas
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê