TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.10.2026 09:21 2 Cotmeh 2026 09:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.10.2026 09:24 2 Cotmeh 2026 09:24
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Eyupsultanê operasyon pêk hat: Saredar jî di nav de 28 kes hatin desteserkirin

Di çarçoveya operasyonê de li avahiya xizmetê ya Şaredariya Eyupsultanê de lêgerîn hat kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Eyupsultanê operasyon pêk hat: Saredar jî di nav de 28 kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna ku li dijî Şaredariya Eyupsultanê ya Stenbolê tê meşandin de vê sibehê operasyon hat kirin. Di operasyonê de Serokê Şaredariyê Mithat Bulent Ozmen jî di nav de 28 kes hatin desteserkirin.

Operasyon bi kordînasyona Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê û ji aliyê ekîbên Şaxa Têkoşîna li Dijî Sûcên Darayî ya Rêveberiya Emniyetê ya Bajarê  Enqereyê ve hat kirin.

Di operasyonê de 28 kes hatin desteserkirin û ji wan 23 kes karmendên dewletê ne.

Di çarçoveya lêpirsînê de gumanbar bi "endamtiya rêxistina sûc", "bertîlgirtin", "bertîldan" û "gendeltiya di îhaleyê de" hatin tohmetbarkirin.

Di çarçoveya operasyonê de li avahiya xizmetê ya Şaredariya Eyupsultanê jî lêgerîn hat kirin.

Li gorî agahiyên ku Halk TVyê ragihandine, tê çaverêkirin ku Serokê Şaredariyê Mithat Bulent Ozmen ê ku hatibû desteserkirin birin Enqereyê.

Navên 28 kesên ku hatine desteserkirin wiha ne:

Mithat Bulent Ozmen, Abdullah Erbin, İnan Balah, Ali Kemal Guler, Halil İbrahim Şahin, Şeref Gedik, Neşe An, Muhammet Akan, Medine Gursoy, Ali Yentur, Gozde Şimşek, Tayfun Kurumahmut, Pelin Yildirim, Ayşe Kubra Emrehan, Mahmut Kirdemir, Rahmi Ozyurt, Ali Behçet Yazici, Ahmet Mustafa Bozkır, Serhan Urhan, Fatma Esra Toraman, Yakup Gurer, Ozlem Kiliç, Bilal Goren, Yunus Emre Bulut, Aziz Pektanır, Hudanur Yazici, İbrahim Ozdogan û Mucahit Ozdogan.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
operasyona gendeliyê Eyüpsultan Belediyesi Mithat Bülent Özmen şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê