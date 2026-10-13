TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.10.2026 09:13 13 Cotmeh 2026 09:13
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.10.2026 09:16 13 Cotmeh 2026 09:16
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyoneke nû pêk hat

Di operasyona nû ya li hemberî Şaredariya Etimesgutê ya CHPyî de, cîgirên serokê şaredariyê Fikret Gozuoglu û Gultekin Bayindir jî di nav de, 25 kes hatin desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyoneke nû pêk hat
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Enqereyê li hemberî Şaredariya Etimesgutê ya CHPyî operasyoneke nû hat kirin.

Di operasyona ku saetên sibehê de hat encamdan de, Cîgirên Serokê Şaredariyê Fikret Gozuoglu û Gultekin Bayindir jî di nav de, ji bo 25 kesan biryara desteserkirinê hat dayîn.

Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyon: Beşikçioglu jî di nav de 52 kes hatin desteserkirin
Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyon: Beşikçioglu jî di nav de 52 kes hatin desteserkirin
30 Tîrmeh 2026

Serokê Şaredariyê di Tebaxê de hatibû girtin

Di çarçoveya lêpirsîna ku berê li hemberî Şaredariya Etimesgutê hatibû destpêkirin de Serokê Şaredariyê Erdal Beşikçioglu jî hatibû girtin.

Lêpirsîna bi sûcdariyên “gendeltî”, “bertîl” û “avakirina rêxistinê bi armanca pêkanîna sûc” tê birêvebirin. Beşikçioglu jî di nav de 40 kes di 3ê Tebaxê de hatibûn girtin.

Wezareta Karên Navxweyî roja ku Beşikçioglu hatibû girtin ji wezîfeyê dûr xistibû.

Di meha Adarê de jî operasyon hatibû kirin

Şaredariya Etimesgutê di meha Adarê de jî bibû mijara lêpirsînekê.

Di çarçoveya lêpirsînê de çar kes hatibûn desteserkirin.

Serokê Şaredariyê ê wê demê Erdal Beşikçioglu, piştî operasyonê di daxuyaniya xwe de diyar kiribû ku gilîkerê ku bûye sedema lêpirsînê bi xwe şaredarî ye.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
operasyon etimesgut
nûçeyên pêwendîdar
Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyon: Beşikçioglu jî di nav de 52 kes hatin desteserkirin
30 Tîrmeh 2026
/haber/li-diji-saredariya-etimesgute-operasyon-besikcioglu-ji-di-nav-de-52-kes-hatin-desteserkirin-322045
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Li dijî Şaredariya Etimesgutê operasyon: Beşikçioglu jî di nav de 52 kes hatin desteserkirin
30 Tîrmeh 2026
/haber/li-diji-saredariya-etimesgute-operasyon-besikcioglu-ji-di-nav-de-52-kes-hatin-desteserkirin-322045
Biçe serûpelê