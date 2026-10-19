Li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin: Gelek kes hatin desteserkirin

Li Edeneyê di saetên sibehê de li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin. Tîmên cendirmeyan di avahiya şaredariyê de dest bi lêgerînê kirin.
Di çarçoveya operasyonê de derbarê gelek kesan de biryara desteserkirinê hat dayîn.
Li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Edeneyê operasyon pêk hat
18 Kanûn 2023
Hê nayê zanîn operasyon di çarçoveya kîjan lêpirsînê de çêbûye û derbarê kê de biryara desteserkirinê hatiye dayîn. Her weha heta niha daxuyaniyeke fermî nehatiye dayîn.
Ji CHP’yê îstifa kiribû
Serokê Şaredariya Çukurovayê Emrah Kozay berê ragihandibû ku wî ji CHPyê îstifa kiriye. Kozay dabû zanîn ku ew ê jiyana xwe ya siyasî di bin sîwana Partiya Nû de berdewam bike.
Şaredariya Yuregîrê bi biryara dadgehê derbasî AKPê bû
4 Îlon 2026
(FY/AY)