TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.10.2026 09:52 19 Cotmeh 2026 09:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.10.2026 09:56 19 Cotmeh 2026 09:56
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin: Gelek kes hatin desteserkirin

Li Edeneyê di saetên sibehê de li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin: Gelek kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Edeneyê di saetên sibehê de li dijî Şaredariya Çukurovayê operasyon hat kirin. Tîmên cendirmeyan di avahiya şaredariyê de dest bi lêgerînê kirin.

Di çarçoveya operasyonê de derbarê gelek kesan de biryara desteserkirinê hat dayîn.

Li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Edeneyê operasyon pêk hat
Li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Edeneyê operasyon pêk hat
18 Kanûn 2023

Hê nayê zanîn operasyon di çarçoveya kîjan lêpirsînê de çêbûye û derbarê kê de biryara desteserkirinê hatiye dayîn. Her weha heta niha daxuyaniyeke fermî nehatiye dayîn.

Ji CHP’yê îstifa kiribû

Serokê Şaredariya Çukurovayê Emrah Kozay berê ragihandibû ku wî ji CHPyê îstifa kiriye. Kozay dabû zanîn ku ew ê jiyana xwe ya siyasî di bin sîwana Partiya Nû de berdewam bike.

Şaredariya Yuregîrê bi biryara dadgehê derbasî AKPê bû
Şaredariya Yuregîrê bi biryara dadgehê derbasî AKPê bû
4 Îlon 2026

(FY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
şaredarî Edene Çukurova
nûçeyên pêwendîdar
Li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Edeneyê operasyon pêk hat
18 Kanûn 2023
/haber/li-diji-saredariya-bajare-mezin-a-edeneye-operasyon-pek-hat-289425
Li Edeneyê li dijî şaredariyên CHPyê operasyon hate lidarxistin
29 Îlon 2023
/haber/li-edeneye-li-diji-saredariyen-chpye-operasyon-hate-lidarxistin-285544
Li Edeneyê gelek kes hatine desteserkirin
14 Tebax 2023
/haber/li-edeneye-gelek-kes-hatine-desteserkirin-282709
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Edeneyê operasyon pêk hat
18 Kanûn 2023
/haber/li-diji-saredariya-bajare-mezin-a-edeneye-operasyon-pek-hat-289425
Li Edeneyê li dijî şaredariyên CHPyê operasyon hate lidarxistin
29 Îlon 2023
/haber/li-edeneye-li-diji-saredariyen-chpye-operasyon-hate-lidarxistin-285544
Li Edeneyê gelek kes hatine desteserkirin
14 Tebax 2023
/haber/li-edeneye-gelek-kes-hatine-desteserkirin-282709
Biçe serûpelê