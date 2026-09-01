TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.09.2026 10:28 1 Îlon 2026 10:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.09.2026 10:29 1 Îlon 2026 10:29
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Boluyê operasyoneke nû hat kirin

Bi îdiaya ku wesayîtên komkirina çopê rojên nexebitîne wekî ku xebitîne hatine nîşandan û 34,2 milyon lîre zêde daye fîrmaya peymankar, derbarê 22 gumanbaran de biryara desteserkirinê hatiye derxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Boluyê operasyoneke nû hat kirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarê ya Boluyê di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Boluyê de, bi îdiaya ku "hin wesayîtên komkirina çopê rojên nexebitîne wekî ku xebitîne hatine nîşandan û bi vê rê 34 milyon û 288 hezar û 376 lîre zêde daye fîrmaya peymankar", derbarê 22 gumanbaran de biryara desteserkirinê da.

Li gorî nûçeya ANKAyê, Serdozgeriya Komarê ya Boluyê di lêpirsîna li dijî Şaredariya Boluyê de bi îdiaya ku "hin wesayîtên komkirina çopê rojên nexebitîne wekî ku xebitîne hatine nîşandan û bi vê rê 34 milyon û 288 hezar û 376 lîre zêde daye fîrmaya peymankar" Serokê Şaredariya Boluyê Tanju Ozcan, rêveberên şaredariyê, karmend û rayedarên şirketê jî di nav de derbarê 23 gumanbaran de lêpirsîn da dest pê kirin.

Ji bilî Tanju Ozcanê ku ji berê ve girtî ye, derbarê 22 gumanbarên din de biryara desteserkirinê hat derxistin. 

Navenda wan Bolû, li 7 bajaran bi awayekî hemwext operasyon hat kirin. Hat ragihandin ku tîmên cendirmeyan li avahiya Serokatiya Şaredariya Boluyê dest bi lêgerînê kirine.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şaredariya Bolûyê operasyon
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê