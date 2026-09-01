Li dijî Şaredariya Boluyê operasyoneke nû hat kirin
Serdozgeriya Komarê ya Boluyê di çarçoveya lêpirsîna li dijî Şaredariya Boluyê de, bi îdiaya ku "hin wesayîtên komkirina çopê rojên nexebitîne wekî ku xebitîne hatine nîşandan û bi vê rê 34 milyon û 288 hezar û 376 lîre zêde daye fîrmaya peymankar", derbarê 22 gumanbaran de biryara desteserkirinê da.
Li gorî nûçeya ANKAyê, Serdozgeriya Komarê ya Boluyê di lêpirsîna li dijî Şaredariya Boluyê de bi îdiaya ku "hin wesayîtên komkirina çopê rojên nexebitîne wekî ku xebitîne hatine nîşandan û bi vê rê 34 milyon û 288 hezar û 376 lîre zêde daye fîrmaya peymankar" Serokê Şaredariya Boluyê Tanju Ozcan, rêveberên şaredariyê, karmend û rayedarên şirketê jî di nav de derbarê 23 gumanbaran de lêpirsîn da dest pê kirin.
Ji bilî Tanju Ozcanê ku ji berê ve girtî ye, derbarê 22 gumanbarên din de biryara desteserkirinê hat derxistin.
Navenda wan Bolû, li 7 bajaran bi awayekî hemwext operasyon hat kirin. Hat ragihandin ku tîmên cendirmeyan li avahiya Serokatiya Şaredariya Boluyê dest bi lêgerînê kirine.
(EMK/AY)