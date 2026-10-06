TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.10.2026 09:01 6 Cotmeh 2026 09:01
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.10.2026 09:02 6 Cotmeh 2026 09:02
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Bayrakliyê operasyon pêk hat: 45 kes hatin desteserkirin

Di nav kesên ku hatine desteserkirin de Serokê Berê yê Şaredariyê Serdar Sandal û Seroka Navçeya Bayrakliyê ya CHPê Didem Gultekin jî hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Bayrakliyê operasyon pêk hat: 45 kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya İzmirê ve li dijî Şaredariya Bayrakliyê û saziya girêdayî wê BAYBEL A.Şyê tê meşandin de, serê sibehê operasyon hat kirin.

Di operasyonên hevdem ên Şaxa Têkoşîna li Dijî Sûcên Darayî û Îstîxbaratê yên Rêveberiya Emniyeta İzmirê de, ji 48 kesên ku biryara desteserkirinê ji bo wan hatibû derxistin 45 kes hatin desteserkirin.

Di nav kesên ku hatine desteserkirin de Serokê Berê yê Şaredariya Bayrakliyê Serdar Sandal û Seroka Navçeya Bayrakliyê ya CHPê Didem Gultekin jî hene.

Serdozgeriya Komarê ya İzmirê aşkere kir ku lêpirsîn bi îdîaya “Ji bo pêkanîna sûc avakirina rêxistinê”, “bertîl” û “gendeltî” tê meşandin.

Di nav kesên ku biryara desteserkirinê ji bo wan hatiye derxistin de ji xeynî rêveber û xebatkarên ku berê di şaredarî û şirketên şaredariyê de xebitîne, rayedar û xwediyên şirketên cuda jî hene.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
operasyon bayraklı şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê