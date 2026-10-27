TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 27.10.2026 10:16 27 Cotmeh 2026 10:16
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.10.2026 10:17 27 Cotmeh 2026 10:17
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî Şaredariya Bakirkoyê operasyon

Di çarçoveya operasyona li dijî Şaredariya Bakirkoyê de ji bo 68 kesan biryara desteserkirinê hate dayîn. Her weha di nava wan de cîgirên serokê şaredariyê û endamên meclisa şaredariyê jî hene.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî Şaredariya Bakirkoyê operasyon
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Îro sibehê li dijî Şaredariya Bakirkoyê ya Stenbolê operasyonekî pêk hat. Polîsan bi ser şaredariyê de girt û hê jî di nava şaredariyê de lêgerîn didome.

Serdozgeriya Komarî ya Bakirkoyê derbarê operasyonê de daxuyanî da. Serdozgeriyê diyar kir ku bi sedema “bertil û gendeliyê” operasyonekî daye dest pê kirin. Li gorî daxuyaniyê di çarcoveya operesyonê de derbarê 68 kesan de biryara desteserkirinê hatiye danîn. Her weha di nava wan de cîgirên serokê şaredariyê û endamên meclisa şaredariyê jî hene.

Heta niha 5 cîgir û 2 endamên meclîsa şaredariyê jî di nav de 37 kes hatine desteserkirin.

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Desteserkirin Bakirkoy şaredarî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê