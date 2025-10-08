TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 8 Cotmeh 2025 10:42
 ~ Nûkirina Dawî: 8 Cotmeh 2025 10:47
1 xulek Xwendin

Li dijî kesayetên navdar operasyon: Bêyî biryara desteserkirinê, birin ji bo îfadeyê

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê aşkere kir ku derbarê kesên navdar de bi tohmeta ku "tiryak û maddeyên hişbir bikar anîne" lêpirsîn hatiye destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Li dijî kesayetên navdar operasyon: Bêyî biryara desteserkirinê, birin ji bo îfadeyê

Buroya Lêpirsîna Sûcên Aborî, Narkotîk û Qaçaxçîtiyê a Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê derbarê keseyatên navdar de bi tohmeta ku "tiryak û maddeyên hişbir bikar anîne" lêpirsîn da destpêkirin. Piştî lêpirsînê tîmên cendirmeyan operasyonek li dijî wan kesan pêk anî.

Di operasyonê de, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yildirim, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci û Mert Yazıcıoğlu girtin û ji bo îfade û nimûneyên xwînê bigirin, birin Fermandariya Cendirmeyan a Bajêr.

Her çiqas kesayetên navdar ji bo îfadeyê ji malên wan hatibin derxistin jî, li gorî Ajansa Anadoluyê derbarê wan de ti biryarek desteserkirinê nîne.

(TY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Hunermend Desteserkirin madeyên hişbir Huner
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê