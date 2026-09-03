TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.09.2026 10:34 3 Îlon 2026 10:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.09.2026 10:37 3 Îlon 2026 10:37
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li dijî İBByê operasyon: 12 kes hatin desteserkirin

Di operasyonê de 12 kes ji aliyê Rêveberiya Şaxa Têkoşîna li dijî Sûcên Darayî ya Stenbolê ve hatin desteserkirin. Hat zanîn ku kesek jî li derveyî welat e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li dijî İBByê operasyon: 12 kes hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) operasyoneke nû li dar xist.

Serdozgeriyê di çarçoveya  lêpirsîna “bertîl û gendeliyê” de, bi îdiaya ku “di îhaleyan de gendeltî kirine” li dijî 13 kesan operasyoneke hemwext pêkanî.

Serokê Daîreya Kirînê ya İBByê Mustafa Sokmen, Rêvebirê berpirsiyar ê ji Xwaringehên Bajar Ali Toy, Seroka berê ya Daîreya Karên Darayî ya İBByê Neslihan Vural û Rêveberê Zabiteyan Gokhan Firtina jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin.

Di operasyonê de 12 kes ji aliyê Rêveberiya Şaxa Têkoşîna li dijî Sûcên Darayî ya Stenbolê ve hatin desteserkirin. Hat zanîn ku kesek jî li derveyî welat e.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê İBB operasyon Gendeltî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê