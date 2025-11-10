Li Deryaya Reş bi dronê dîmenên dolfînan hate girtin

Li peravên navçeya Sînopê, Turkeliyê ku serbi Deryaya Reş e, dîmenên komek dolfînan ji aliyê dronekê ve hatin girtin.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, dolfînên ku li beravên bendera navçeyê hatin dîtin, demekê lîstin piştre dîsa winda bûn.
Li Tirkiyeyê bi tevahî nêzîkî 10 cureyên dolfînan hene ku li Deryaya Reş, Deryaya Egeyê û Deryaya Spî dijîn.
Li gorî Weqfa Lêkolînên Deryayî ya Tirkan (TUDAV), ku li ser zindiyên guhandar ên deryayî lêkolînan dike, cureyên wekî dolfîna xêzkirî (Stenella coeruleoalba), dolfîna pozşûşeyî (Tursiops truncatus) û dolfîna benderê (Phocoena phocoena) li avên Tirkiyeyê têne dîtin. Her weha cureyên din ên ku kêm caran di avên kûr de têne dîtin jî hene.
Li gorî lêkolînan, dolfînên ku di avên Tirkiyeyê de dijîn bi zextên ku sedeman mirov in yên weke qirêjiya deng, çûn û hatina keştîyan, nêçîrvaniya bêserûber û têkçûna jîngehê re rû bi rû ne.
Pispor hişyar dikin ku ji bo berfirehkirina hewldanên parastinê û ewlekirina jîngehên guhandarên deryayî "gavên ku îro têne avêtin wê ji bo pêşeroja me girîng bin"
