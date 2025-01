Li Dêrikê jinan behsa kevneşopiya Serê Salê kir: Em hewl didin ku kevneşopiyê berdewam bikin

Kurd bi salan e li gorî Salnameya Rûmî ango Gregoryenî jî sersalê pîroz dikin. Li gorî vê salnameyê sersal piştî sersala Mîladî ango Julienî bi 13 rojan e. Salnameya Rûmî li gorî tevgera Rojê tê hesibandin. Ango li gor gera Dinyayê ya li dora Rojê diyar dibe. Ji ber wê jî jê re Salnameya Rojê jî tê gotin.

Li gorî salnameyê 13ê Kanûna Paşîn weke roja dawîn a salê tê pejirandin.

Jin li mezreya Fêzikê ya navçeya Dêrika Mêrdînê vê kevneşopiyê didin jiyandan. Jinan ji bianetê re behsa bîranînên xwe yên têkildarî Serê Salê kirin.

Turkan Erola 57 salî têkildarî Sersalên demên berê diyar kir û got, “Di şeva sersalê de em bi keçan re li malan digeriyan, me birinc û sawar kom dikirin. Me tiştên ku kom dikir li gund li ser girekî çêdikir û dixwar. Her weha Erolê destnîşan kir ku ew niha jî Sersalê pîroz dikin lê ne wek yên berê bi kelecan e.

Şîrîn Erola 53 salî jî destnîşan kir ku ew hê jî hewl dide kevneşopiyê bide berdewamkirin û got, di her Serê Salê de ew nokan dipijîne û pêşkeşî kesên ku ji bo Sersalê tên dike.

Her weha Qudret Temelê jî behsa kevneşopa bi navê “Kirdik”ê kir ku di sersalên berê de dihat pêkanîn.

(FT/AY)