TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 07.09.2026 11:50 7 Îlon 2026 11:50
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.09.2026 12:35 7 Îlon 2026 12:35
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Dêra Axtamarayê 14emîn ayîn hat li dar xistin

Ayîna li Axtamaraya ku xwedî dîrokeke 1100 salê ye tê zanîn ku salê carek û di yekşema pêşîn a meha Îlonê de tê kirin.

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Li Girava Axtamarê ya li Behra Wanê piştî restorasyona ku di sala 2005an de hatî kirin, li dêrê ayîna 14emîn pêk hat.

Di çav û diayên her kesên hatî tevli ayînê bûyî de ew kelecan, hesreta çanda gelê ermen jî berbiçav bû. Di ayînê de mûm hatin pêxistin, due hat kirin û îlahî hat xwendin.

Ayîna li Axtamaraya ku xwedî dîrokeke 1100 salê ye tê zanîn ku salê carek û di yekşema pêşîn a meha Îlonê de tê kirin.

Li Dêra Ahtamarayê dengê diayên bi zimanê ermenkî bilind bûn
Li Dêra Ahtamarayê dengê diayên bi zimanê ermenkî bilind bûn
8 Îlon 2025

Weke her sal îsal jî ji gelek welat û bajarên cur bi curî ermenî hatin tev li ayîna Axtamarayê bûn. Ayîna ku di pêşengtiya Patrîkxaneya Eemeniyan a li Tirkiyeyê Sahak Maşalyan ve pêk hatî 2 saetan berdewam kir.

Tê zanîn ku dêra Axtamarayê li kêleka mîrateya xwe ya dîrokî û çandî ji hezar salî zêdetire ku li ser nigan maye û heta roja îro her tim ew cihê xwe parastiye.

Dêra Surp Xaç a ku li Axtamarê ye ji bo dîrok û çanda Ermeniyan xwedî girîngiyeke dîrokî ye. Di sala 1951an de bi fermana hukumeta biraya hilweşandina dêrê hatibû dayîn.

Xebatên hilweşandinê ku di 25ê Hezîrana 1951an de dest pê kiribû, bi hewldanên nivîskar Yaşar Kemal ku wê demê rojnamevanekî ciwan bû, hat rawestandin.

ji dema ayînê çend dîmenên cihêreng:

(WT/AY)

Cihê Nûçeyê
Wan
ahtamar kilisesi Ayîn Ermenî
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Deng û rengê stranbêj Farûk Almaç
25 Tebax 2026
Deng û rengê stranbêj Farûk Almaç
Ridvan Karaman: “SîneVan cihê xebata sînemeyê ya kollektîf e”
27 Tîrmeh 2026
Ridvan Karaman: “SîneVan cihê xebata sînemeyê ya kollektîf e”
Axtamar û kulîlkên biharê
29 Nîsan 2026
Axtamar û kulîlkên biharê
Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne
28 Nîsan 2026
Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne
Pirtûkxaneya Beydebayê dibe nefesek ji pirtûkhezan re
27 Nîsan 2026
Pirtûkxaneya Beydebayê dibe nefesek ji pirtûkhezan re
Biçe serûpelê