Li Dêra Ahtamarayê 12emîn ayîn hat li dar xistin

Li dêra Girava Ahtamar a Wanê ku bi destûra taybet a Wezareta Çand û Geştiyariyê salê carekê ji bo peristinê tê vekirin, duh (8ê Îlonê) 12emîn ayîn hat li dar xistin.

Patrîkê Ermeniyan yê Tirkiyeyê Sahak Maşalyan, Alîkarê wî Keşe Kaspar Garabetyan û Pederê Bipile Drtad Uzunyan danê sibehê bi kesên olî yên bi wan re li bendera navçeya Westanê çûn giravê û bi kesên ji bo serdanê hatine re demekê sihbet kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, Uzunyan merasîma ayînê birêve bir.

Di ayînê de bi serokatiya Maşalyan mûm hatin pêxistin, due hat kirin û îlahî hat xwendin. Maşalyan ji rojnamegeran re diyar kir ku ew bi lidarxistina ayîna xwe ya salane kêfxweş in.

Her weha Patrîkê Ermeniyan yê Tirkiyeyê Sahak Maşalyan destnîşa kir û got: "Em pir dilxweş in. Dema ku em tên giravê, em dibînin ku avabûna vê derê her ku diçe tekûztir dibe."

Piştî axaftinê Maşalyan bi kesên beşdarî merasîmê bûne re wêne kişandin.

Gayane Gevorgyan: Ez li Êrîvanê li dayîk bûm, ez ê li Wanê bimirim

Dêra Surp Xaç a ku li Ahtamarê ye ji bo dîrok û çanda Ermeniyan xwedî girîngiyeke dîrokî ye. Di sala 1951an de bi fermana hukumeta biraya hilweşandina dêrê hatibû dayîn.

Xebatên hilweşandinê ku di 25ê Hezîrana 1951an de dest pê kiribû, bi hewldanên nivîskar Yaşar Kemal ku wê demê rojnamevanekî ciwan bû, hat rawestandin. (TY/AY)