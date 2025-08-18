TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 18 Tebax 2025 10:17
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Tebax 2025 10:19
2 xulek Xwendin

Li Çanakkaleyê şewata daristanê didome

Waliyê Çanakkaleyê Omer Toraman li ser medyaya civakî diyar kir ku agir hîn negihîştiye wargehên valakirî.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Çanakkaleyê şewata daristanê didome

Hewldanên ji bo kontrolkirina şewata daristanê, ku li navçeya Geliboluya Çanakkaleyê dest pê kir û ber bi Eceabatê ve belav bû, berdewam dikin.

Şewata ku duh di saet 16:28ê êvarê de di navbera gundên Tayfur û Cumalî yên Geliboluyê de derket, ji ber bayê zêde li qadek berfireh belav bû.

Tîmên Rêveberiya Daristanan a Herêma Çanakkaleyê bi 12 balafir, 18 helîkopter, 343 wesayîtên bejahî û 1300 personelan ji hewa û bejahiyê ve midaxele dikin. Cotkar jî bi tankerên avê piştgiriyê didin tîman.

Beşa bakur a qada dîrokî ji seredanan re hate girtin

Serokatiya Qada Dîrokî ya Geliboluyê ya Şerên Çanakkaleyê ragihand ku ji ber şewata li nêzî Eceabatê, ketina beşa bakur a qada dîrokî ji ber sedemên ewlehiyê heta agahdariyek din hat rawestandin. Her weha, Keleha Bigalı, Mala Ataturk a Bigali û Navenda Nasandina Destana Çanakkaleyê jî ji bo mêvanan weke demkî hatin girtin.

Walî Toraman: Welatiyên me dê vegerin malên xwe

Waliyê Çanakkaleyê Omer Toraman li ser medyaya civakî diyar kir ku agir hîn negihîştiye wargehên valakirî û tekez kir ku şewatê bandor li cihê dîrokî nekiriye. Her weha diyar kir ku midaxeleya hemû tîman ji hewa û bejahiyê ve didome.

Wezîr Yerlîkaya: Li 13 bajaran zirar li 407 avahiyan ket
ŞEWATÊN DARİSTANAN
Wezîr Yerlîkaya: Li 13 bajaran zirar li 407 avahiyan ket
30 Tîrmeh 2025

Rola mirovan di şewatên daristanan de

Lêkolînên li ser şewatên daristanan li Tirkiyeyê nîşan didin ku çalakiyên mirovan di beşek mezin a van şewatan de roleke girîng dilîzin. Gelek ji şewatan, ku di salên dawî de zêde bûne, ji ber xeletiya mirovan an jî kiryarên bi zanebûn çêdibin.

Li gorî lêkolînan, ji sedî 90 zêdetir şewat ji ber mirovan çêdibin. Ev rêje ji ber faktorên wekî dûvikên cixareyê yên bi bêhemdî hatine avêtin, şewitandina kok û bermahiyên gîhayan û çirûskên ji xetên elektrîkê çêdibe derdikeve holê. Her weha wêrankirina daristanan a bi zanebûn û şewatên ji bo avakirinê vê rewşê girantir dikin.

Li gorî rapora sala 2023an a Komeleya Daristanvanên Tirkiyeyê (TOD), sedemên sereke yên şewatên ji ber mirovan çêdibin û ev jî çalakiyên wekî şewatên li seyrangehan, paqijkirina zeviyan û avakirina bêdestûr in. Di raporê de, TOD destnîşan dike ku piraniya şewatan ji ber xeletiyên mirovan çêdibin û  belavbûna şewatan a bi awayekî lez jî ji ber krîza avhewayê zêde dibe.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şewata li daristanan çanakkale
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê