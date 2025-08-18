Li Çanakkaleyê şewata daristanê didome

Hewldanên ji bo kontrolkirina şewata daristanê, ku li navçeya Geliboluya Çanakkaleyê dest pê kir û ber bi Eceabatê ve belav bû, berdewam dikin.
Şewata ku duh di saet 16:28ê êvarê de di navbera gundên Tayfur û Cumalî yên Geliboluyê de derket, ji ber bayê zêde li qadek berfireh belav bû.
Tîmên Rêveberiya Daristanan a Herêma Çanakkaleyê bi 12 balafir, 18 helîkopter, 343 wesayîtên bejahî û 1300 personelan ji hewa û bejahiyê ve midaxele dikin. Cotkar jî bi tankerên avê piştgiriyê didin tîman.
Beşa bakur a qada dîrokî ji seredanan re hate girtin
Serokatiya Qada Dîrokî ya Geliboluyê ya Şerên Çanakkaleyê ragihand ku ji ber şewata li nêzî Eceabatê, ketina beşa bakur a qada dîrokî ji ber sedemên ewlehiyê heta agahdariyek din hat rawestandin. Her weha, Keleha Bigalı, Mala Ataturk a Bigali û Navenda Nasandina Destana Çanakkaleyê jî ji bo mêvanan weke demkî hatin girtin.
Walî Toraman: Welatiyên me dê vegerin malên xwe
Waliyê Çanakkaleyê Omer Toraman li ser medyaya civakî diyar kir ku agir hîn negihîştiye wargehên valakirî û tekez kir ku şewatê bandor li cihê dîrokî nekiriye. Her weha diyar kir ku midaxeleya hemû tîman ji hewa û bejahiyê ve didome.
ŞEWATÊN DARİSTANAN
Wezîr Yerlîkaya: Li 13 bajaran zirar li 407 avahiyan ket
Rola mirovan di şewatên daristanan de
Lêkolînên li ser şewatên daristanan li Tirkiyeyê nîşan didin ku çalakiyên mirovan di beşek mezin a van şewatan de roleke girîng dilîzin. Gelek ji şewatan, ku di salên dawî de zêde bûne, ji ber xeletiya mirovan an jî kiryarên bi zanebûn çêdibin.
Li gorî lêkolînan, ji sedî 90 zêdetir şewat ji ber mirovan çêdibin. Ev rêje ji ber faktorên wekî dûvikên cixareyê yên bi bêhemdî hatine avêtin, şewitandina kok û bermahiyên gîhayan û çirûskên ji xetên elektrîkê çêdibe derdikeve holê. Her weha wêrankirina daristanan a bi zanebûn û şewatên ji bo avakirinê vê rewşê girantir dikin.
Li gorî rapora sala 2023an a Komeleya Daristanvanên Tirkiyeyê (TOD), sedemên sereke yên şewatên ji ber mirovan çêdibin û ev jî çalakiyên wekî şewatên li seyrangehan, paqijkirina zeviyan û avakirina bêdestûr in. Di raporê de, TOD destnîşan dike ku piraniya şewatan ji ber xeletiyên mirovan çêdibin û belavbûna şewatan a bi awayekî lez jî ji ber krîza avhewayê zêde dibe.
