TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 15.09.2026 14:03 15 Îlon 2026 14:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.09.2026 14:13 15 Îlon 2026 14:13
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin

Jin û LGBTÎ+yî ji bo protestokirina operasyonên li dijî komeleyên LGBTÎ+ û mafparêzan li Çaglayanê kom bûn. Polîsan midaxeleyî wan kir û gelek kes desteser kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bertekên ji bo operasyonên ku di bin navê “Malbata min ewle ye” de li dijî LGBTÎ+yan tên kirin, berdewam dikin.

Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
14 Îlon 2026

Femînîst, jinên ji sendika û rêxistinên sosyalîst û LGBTÎ+ di saet 12.30an de li ber Adliya Stenbolê ya li Çaglayanê kom bûn da ku bertekê nîşanî operasyonên ku di bin navê “Malbata min bi ewle ye” de li dijî komeleyên LGBTÎ+yan, parêzvanên mafan û qadên wan ên jiyanê têne kirin, bidin.

Polîsan li Çaglayanê êrişî kesekê kir ku bi pankarta “Kesên desteserî bila bên berdan” desteserkirin û girtinên LGBTÎ+’yan rexne dikir.

Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
14 Îlon 2026

Polîsan girse û rojnameger dorpêç kirin. Piştî ku polîsan rojnameger ji qadê dûr xistin, midaxele li koma ku dest bi daxuyaniyê kiribû kirin.

Di midaxeleya polîsan de gelek kes hatin desteserkirin.

Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
Îro 09:51

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
midaxeleya polîsan lgbtî LGBTI+ caglayan Desteserkirin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê