Li Çaglayanê kesên ku desteserkirina LGBTÎ+yan protesto dikirin jî hatin desteserkirin

Bertekên ji bo operasyonên ku di bin navê “Malbata min ewle ye” de li dijî LGBTÎ+yan tên kirin, berdewam dikin.
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
Femînîst, jinên ji sendika û rêxistinên sosyalîst û LGBTÎ+ di saet 12.30an de li ber Adliya Stenbolê ya li Çaglayanê kom bûn da ku bertekê nîşanî operasyonên ku di bin navê “Malbata min bi ewle ye” de li dijî komeleyên LGBTÎ+yan, parêzvanên mafan û qadên wan ên jiyanê têne kirin, bidin.
🏳️🌈 LGBTİ+lara yönelik 'Ailem Güvende' adlı operasyonun ardından gözaltı ve tutuklamalara karşı Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapılıyor.— bianet (@bianet_org) September 15, 2026
🗣️ "Gözaltındaki arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın"
📷 Polis bir eylemcinin pankartına müdahalede bulundu. pic.twitter.com/IZUppAoEHo
Polîsan li Çaglayanê êrişî kesekê kir ku bi pankarta “Kesên desteserî bila bên berdan” desteserkirin û girtinên LGBTÎ+’yan rexne dikir.
Di operasyonên li dijî LGBTÎ+yan de li Îzmîrê 16 kes hatin girtin
Polîsan girse û rojnameger dorpêç kirin. Piştî ku polîsan rojnameger ji qadê dûr xistin, midaxele li koma ku dest bi daxuyaniyê kiribû kirin.
CANLI || İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen kadınlar gözaltına alınıyor https://t.co/LXGqO41j9t— bianet (@bianet_org) September 15, 2026
Di midaxeleya polîsan de gelek kes hatin desteserkirin.
🔻 LGBTİ+lara yönelik 'Ailem Güvende' adlı operasyonun ardından gözaltı ve tutuklamalara karşı Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapılıyor.— bianet (@bianet_org) September 15, 2026
👉 Gazeteciler alandan uzaklaştırılırken polis ablukaya aldığı eylemcilerin pankartlarına müdahalede bulundu.
📹 Güliz Sağlam pic.twitter.com/OtgZVgvQzz
Raportorê Tirkiyeyê yê PEyê: "Operasyonên li dijî LGBTÎ+yan Tirkiyeyê dixe rêyeke tarî"
(FY/AY)