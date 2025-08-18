TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
Dîroka Weşanê: 18 Tebax 2025 16:26
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Tebax 2025 16:35
1 xulek Xwendin

Li Bolîvyayê desthilatdariya çepgiran piştî 20 salan bi dawî bû

Eduardo del Castillo, namzetê Partiya Tevgera Berbi Sosyalîzmê ji ber ku di hilbijartinê de ji sedî 3,2ê dengan bidestxist, dê nikaribe di gera duyemîn de pêşbaziyê bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Bolîvyayê desthilatdariya çepgiran piştî 20 salan bi dawî bû
Fotograf: Eduardo del Castillo

Di gera yekem a hilbijartina serokatiyê de ku duh (17ê Tebaxê) li welatê Amerîkaya Başûr Bolîvyayê hat lidarxistin, ti namzedek hejmara pêwîst a dengan bidestnexist.

Li gorî encamên nefermî, Senator Rodrigo Paz ji sedî 31ê dengan bi dest xistiye û bûye yekem. Rodrîgo Paz, namzetê rastgiran e û kurê serokê berê yê Bolîvyayê Jaime Paz Zamora ye ku ji sala 1989an heta 1993an desthilat bû.

Paz di çapemeniya neteweyî de weke favoriyê gera duyemîn tê nîşandan.

Serokê berê yê rastgir Jorge Quiroga ji sedî 27ê dengan wergirt. Her weha karsazê muxalif Samuel Doria Medina jî ji sedî 20.2ê dengan bi dest xist û di rêza sêyemîn cihê xwe girt.

Dîmenek ji mîtînga dawî ya namzet Jorge Quiroga Ramirez, Foto: Ajansa Anadoluyê

Wezîrê Navxweyî ê berê û namzetê Partiya Tevgera Berbi Sosyalîzmê (Movimiento al Socialismo MAS) Eduardo del Castillo ji ber ku di hilbijartinê de ji sedî 3,2ê dengan bidestxist, dê nikaribe di gera duyemîn de pêşbaziyê bike. Partiya Tevgera Berbi Sosyalîzmê 20 salên dawî ye li wî welatî desthilat e.

Li gorî Ajansa Anadoluyê, piştî encamên fermî yên Dadgeha Hilbijartinê a Bilind (TSE) dê piştrast bikin ku tûra duyemîn dê di 19ê Cotmehê de were lidarxistin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Bolîvya hilbijartin Çepgir Eduardo del Castillo
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê