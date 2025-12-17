TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 17.12.2025 11:26 17 Kanûn 2025 11:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.12.2025 11:47 17 Kanûn 2025 11:47
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Bokana Rojhilatê berhemên hunermendên jin hate pêşandan

Li bajarê Bokana Rojhilatê pêşangeha bi navê "Jin" pêk hat. Di pêşangehê de 68 tabloyên ku ji aliyê 40 hunermendên jin ve hatine çêkirin, hatin pêşandan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li bajarê Bokana Rojhilatê  bi armanca nîşandana çanda civaka Kurd, nasname û pirsgirêkên civakê û bi hunerên rast, pêşangeha wêneyan a bi mijara ‘Jin’ hat vekirin.

Di pêşangeha ku bi piranî jin beşdar bûne de, 68 tabloyên ku ji aliyê 40 hunermendên ciwan ve hatine çêkirin, hatin pêşandan.

Hunermendan di berhemên xwe de bal kişandin ser jiyana çandî û civakî ya civaka Kurd. Hunermendan portreyên hunermendên Kurd û fîgurên Kurd kirin tablo û pêşkêş kirin.

Portreyên şexsiyetên Kurd ên girîng hene

Di pêşangehê de potreyên Kurdan û xebatên ku mijarên civakî kirine mijar, pêşkêşî temaşevanan hat kirin. Di tabloyan de cil û bergên jinên Kurd, aksasuar, deq derketin pêş.

Her wiha di pêşangehê de ji derveyî portreyên şexsiyetên Kurd ên girîng wek Mesture Ardalan, tabloya Şahmaranê jî cih girt ku yek jî efsaneyên kurdan e.

Ev pêşangeh ji aliyê mamoste û rêvebera Atolyeya Wêneyan a Jinan Mîna Kerîmî ve hat lidarxistin. Tabloyên di pêşangehê de hatin pêşandan, ji xebatên xwendekarên ku di bin banê saziya parwerdê de hatin perwerdekirin û hedef dikin ku bi rêya wêne fikarên xwe yên çandî û civakî îfade bikin pêk tê.

Pêşangeha ‘Jin’ ku li salona Sîmûrg a Bokanê di navbera 12-14’ê Kanûnê de hatiye vekirin, rastî eleqeyek baş hat. Tîma pêşangehê, plan dike di demên pêş de li bajarên din ên Rojhilatê xebatên xwe bidin pêşandan.

(AY)

*Çavkanî: JİNHA

Cihê Nûçeyê
Stenbol
jin hunermendên kurd jinên kurd rojhilat
Biçe serûpelê