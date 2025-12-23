TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 23.12.2025 08:48 23 Kanûn 2025 08:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 23.12.2025 09:02 23 Kanûn 2025 09:02
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Bodrumê nijadperestan êrişî alîgirên Amedsporê kirin

Li Bodrumê beriya maçê û piştî maça Amedspor û Bodrumsporê êriş li alîgirên Amedsporê hate kirin. Hin alîgir di êrişê de birîndar bûn û otobusa alîgiran derbe xwar.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Li Bodrumê nijadperestan êrişî alîgirên Amedsporê kirin

Amedspor û Bodrumsporê duh êvarê li Stada Navçeya Bodrumê ya Muglayê hatin hemberî hev û maç 0-0 bi dawî bû.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat beriya maç dest pê bike, alîgirên Bodrumsporê êrişî aligirên Amedsporê kirin. Di êrişê de alîgirek jin û zarokek alîgirê Amedsporê bi êrişê re rû bi rû man. Ev jina alîgir derbê ji serê xwe xwar û birîndar bû.

Her wiha piştî maçê dîsa alîgirên Bodrumsporê êrişî alîgirên Amedsporê û otobusa wan kirin. Otobusa alîgirên Amedsporê derbe xwar û camên wê hatin şikandin.

Hin alîgirên Amedsporê bi sivikî birîndar bûn. Alîgiran bertek nîşanî polîsan da û diyar kirin ku polîs mudaxileyî alîgirên Bodrumsporê nekirin e.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor êrişa nijadperestî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê