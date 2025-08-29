TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 29 Tebax 2025 10:19
 ~ Nûkirina Dawî: 29 Tebax 2025 10:21
1 xulek Xwendin

Li Berlînê, polîsan êrîşî çalakiya ji bo piştgiriya Filistînê kirin

Di dema midaxeleya tund a polîsên Berlînê de xirecir çêbû. Di çalakiyê de polîs kulm li xwepêşanderek jin xist û heşt kes jî hatin desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Li Berlîn, paytexta Almanyayê polîsan bi tundî midaxeleyî xwepêşandana ji bo piştgiriya Filistînê kirin.

Nêzîkî 200 kes li herêma Hackescher Marktê ji bo êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê, kuştina rojnamegeran û krîza birçîbûnê ya li herêmê protesto bikin, meşek li dar xistin.  Xwepêşanderan pankartên bi nivîsên "Komkujiya li Xezeyê rawestînin", "Rê vekin ku bila xurak bigihêje Xezeyê” û "Birçîbûna li Xezeyê bi dawî bikin" hilgirtin û dirûşmeyên wekî "Îsraîla terorîst", "Îsraîla kujerê zarokan" û "Azadî ji bo Xezeyê" berz kirin.

Di dema midaxeleya tund a polîsên Berlînê de xirecir çêbû. Di çalakiyê de polîs kulm li xwepêşanderek jin xist û heşt kes jî hatin desteserkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
almanya îsraîl Xeze Berlîn xwepêşandan
Biçe serûpelê