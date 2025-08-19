Li ber Meclîsê “Torosa spî” hat şewitandin

Îro li Enqereyê, kesekî çû ber baxçeyê Meclîsê û nêzîkî Deriyê Çankayayê wesayîta xwe ya bi marka “Torosa spî” şewitand.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, dema ku wesayît dişewitî, wî kesî gelek caran qîr kiriye û gotiye "Ez edaleta Xwedê dixwazim". Ew kesa ji aliyê polîsên li ber Meclîsê û Wezareta Edaletê ve hate desteserkirin û birin Midûriyeta Emniyetê a Bajarê Enqereyê.
"Torosên Spî" di salên 1990î de li bajarên kurdan ji aliyê JİTEMê ve ji bo kuştinên faîlên wan nediyar û windakirinên bi darêzorê dihat bikaranîn. Her weha Torosên Spî)wekî yek ji sembolên wê serdemê tê zanîn.
Komîsyona li Meclisê hatiye avakirin dê îro li komele û weqfên kesên di şer de xizmên xwe winda kirin û sibe jî li Dayikên Aştiyê û Dayikên Şemiyê ku faîlên zarokên wan nediyar in û bi darê zorê hatine windakirin, guhdarî bike. Di demeke wiha de lidarxistina vê çalakiyê, bal kişand.
Daxuyaniya Emniyetê
Rêvebiriya Emniyetê a Bajarê Enqereyê piştî bûyerê daxuyaniyek weşand û diyar kir ku kesê ku wesayîtê şewitandiye hatiye desteserkirin, pirsgirêkên wî yên derûnî hene û gelek qeydên wî yên sûc hene.
"Şewata wesayîtê ku di 19.08.2025an de li ser Bulvara Înonu ya navçeya Çankaya ya bajarê me qewimî. Diyar bû ku ji aliyê kesê bi navê M.E.F. hatiye kirin ku niştecihê bajarê Mersînê ye, pirsgirêkên wî yên derûnî hene û her weha gelek qeydên wî yên sûc hene. Ew kes hatiye desteserkirin û lêpirsîn li ser bûyerê hatiye destpêkirin."
